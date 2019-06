Paula Badosa va perdre la final de l'ITF Essen W25, a Alemanya, davant la txeca Tereza Martincova en dos sets (2-6 i 6-7) . La tennista de Begur, que era la cap de sèrie número u, havia arribat a la final cedint només un set en tot el torneig, però ahir no va tenir opcions davant la que era la cap de sèrie número dos del torneig. Aquest any, Badosa ja ha arribat a tres finals, però encara no n'ha guanyat cap.