Neymar nega les acusacions de violació i diu que està sent víctima d'una «extorsió»

Una dona ha acusat Neymar de violar-la a París el passat mes de maig, segons un informe de la policia de Sao Paulo que ha filtrat l'agència Reuters. El davanter del París Saint-Germain va negar les acusacions i va afirmar que està sent víctima d'una «extorsió». També va mostrar-se «sorprès» i «molt trist» per la situació, a més d'exhibir les converses «íntimes» amb la dona per tal que la Justícia vegi «el que realment va passar».

L'internacional brasiler va publicar un vídeo de set minuts a Instagram on explicava els fets, detallant la seva versió i adjuntant converses per Whatsapp i fotos íntimes amb la dona. «Estic sent acusat de violació. És una paraula forta, però és el que està passant ara mateix. Estic sorprès. Va ser molt desagradable i trist sentir-la perquè qui em coneix sap que mai faria una cosa com aquesta. Donaré la cara perquè qualsevol notícia que porti el meu nom engloba molts factors i genera molt soroll. Tothom espera que declari».