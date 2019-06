Neymar fa públics els missatges de la dona que l'acusa de violació

El davanter brasiler Neymar ha divulgat aquest diumenge a les seves xarxes socials els missatges íntims de la dona que l'ha denunciat per violació per a "provar que realment no va passar res de més" i que "va ser una trampa" en què va acabar "caient".



"A partir d'ara vaig a ensenyar-ho tot, exposar tota la conversa que vaig tenir amb la noia, tots els nostres moments, que són íntims, però cal obrir i exposar per provar que realment no va passar res de més", ha dit a Instagram el 10 de la selecció brasilera.



"El que va passar aquell dia va ser una relació entre un home i una dona dins de quatre parets, cosa que passa en totes les parelles. L'endemà no va passar res de més, continuem intercanviant missatges", s'ha defensat.





Neymar, concentrat amb la seva selecció per a la Copa Amèrica, que comença en dues setmanes, va ser acusat d'haver violat una dona a París, segons una denúncia interposada per la suposada víctima divendres passat en una comissaria de Sao Paulo i divulgada aquest dissabte per els portals 'UOL' i 'Globoesporte'.La màxima estrella de la Canarinha va dir que "el que va passar va ser totalment el contrari del que parlen i diuen" i ha assegurat que està "molt enfadat en aquest moment"."Estic sent acusat de violació. És una paraula pesada, una cosa molt forta, però és el que està passant en aquest moment. Em va agafar de sorpresa. És molt dolent i molt trist escoltar això perquè qui em coneix sap del meu caràcter i de la meva integritat, sap que jo mai faria una cosa d'aquest tipus ", ha comentat.L'atacant del París Saint-Germain, de 27 anys, va declarar que espera que "la Justícia miri els missatges" que ha divulgat per tots els seus seguidors a Instagram -prop de 120 milions- i "vegi el que realment va passar"."Va ser un parany i vaig acabar caient, però que això serveixi de lliçó d'aquí cap endavant", ha apuntat.Entre els missatges íntims que va divulgar el futbolista i que daten des de març fins a maig, es veuen diverses fotografies íntimes de la dona que el va denunciar per violació i les converses que van mantenir tots dos per escrit."Hi ha persones que volen aprofitar-se, extorsionar altres persones, és realment trist, dolorós", ha assenyalat.