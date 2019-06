Márquez manté el lideratge del Mundial amb un segon lloc a Itàlia

Maverick Viñales (Yamaha) va acabar en la sisena posició del Gran Premi d'Itàlia, sisena prova de l'any, que es va celebrar ahir al circuit de Mugello. El pilot gironí, que arrencava la cursa des de la setena posició, va tenir una mala sortida i es va veure relegat a la dotzena posició per després remuntar fins al cinquè lloc. Va ser una prova molt disputada en la qual el pilot local Danilo Petrucci (Ducati) va ser el guanyador de la prova només 43 mil·lèsimes per davant de Marc Márquez (Repsol Honda), que va acabar segon. L'italià va poder celebrar davant la seva afició la seva primera victòria en la categoria reina del motociclisme.

D'aquesta manera, el pilot de Cervera reté el lideraget del Mundial davant el transalpí Andrea Dovizioso (Ducati), que va acabar tercer. Márquez suma 115 punts en el Campionat del Món, dotze per sobre de Dovizoso, que en té 103. També en té 27 per sobre d'Àlex Rins (Suzuki) que ahir es va quedar a les portes de pujar al podi a l'autòdrom de la Toscana després d'una espectacular remuntada des de la tretzena plaça de sortida i va acabar en quarta posició.

El lleidatà, que partia des de la pole position i buscava el segon triomf del dia de la família Márquez després de l'èxit del seu germà Àlex en Moto2, va conservar la seva posició de privilegi a la sortida, i un sorprenent Crutchlow (Honda) era segon. Per darrere d'aquests dos hi rodaven les tres Ducati: primera la de Dovizioso, seguit per Petrucci i Miller.

El de Terni va prendre el lideratge a la cinquena volta, i, tot i que Dovi i Rins es van apartar d'ell durant el primer tram de carrera, va tornar a recuperar-lo per assentar-se sobre l'equador de la cursa. Així, els quatre primers classificats -Petrucci, Dovizioso, Márquez i Rins- agafaven avantatge respecte als altres corredors, i es disputarien la cursa fins al final, amb només un marge de mig segon entre el primer i el quart classificat. Dovizioso anava líder, mentre l'altre pilot italià i Márquez lluitaven pel segon lloc, que va passar a mans del català en les últimes voltes. Rins, per la seva banda, va assaltar per primer cop la posició capdavantera de la cursa en la volta 14, però va ser un miratge per al català, que poc després es va veure relegat, de nou, a la quarta posició.

L'última volta va ser de bojos. Márquez va passar Petrucci en el primer revolt, però se'n va anar una mica de llarg i l'italià va poder mantenir la primera plaça. Mentrestant, Dovizioso quedava taponat pel seu company d'equip, que defensava com podia la primera posició davant el pilot d'Honda, que ho va intentar de totes les maneres, sense sort. Una empenta final va fer que el de Cervera només quedés a 43 mil·lèsimes de Petrucci, que guanyava la primera carrera en MotoGP de la seva vida. Per altra banda, Dovizioso i Rins es van disputar l'últim lloc del podi. El català ho va provar i, tot i que va estar a punt de desbancar Dovi del tercer calaix amb una empenta a la recta final, va resultar insuficient i es va haver de conformar amb la quarta posició després d'una gran remuntada.

Després d'aquests quatre pilots, arribava, ja a sis segons, el japonès Takaaki Nakagami (Honda). Maverick Viñales (Yamaha) va ser sisè, amb un marge prou còmode respecte a Michele Pirro (Ducati), setè, i Carl Crtuchlow, vuitè. Després de posar-se segon en la sortida, el britànic va anar perdent embranzida i va acabar en vuitena posició. Pol Espargaró (KTM) també es va colar al 'Top 10' en ser novè. A més, Aleix Espargaró (Aprilia) va acabar onzè, just per davant de Joan Mir (Suzuki) i Jorge Lorenzo (Repsol Honda), dotzè i tretzè respectivament. Tito Rabat (Ducati) va tenir problemes amb la seva moto abans de començar la cursa i va haver d'arrencar des del pit lane per finalment abandonar.

Mentrestant, Valentino Rossi (Yamaha) no va poder concloure la cursa després de patir una caiguda. L'italià va viure un calvari en la cursa de casa. Rodava en la quinzena posició quan va sortir del traçat i va passar a l'última plaça i després va patir la caiguda que el va fer abandonar davant la decepdió dels seus tifosi.

El Gran Premi de Catalunya acollirà la pròxima cita del Mundial al circuit de Montmeló, on l'any passat va guanyar Jorge Lorenzo. Marc Márquez voldrà seguir ampliant l'avantatge respecte als seus perseguidors en el Campionat del Món. El de Cervera només ha guanyat un cop a casa seva des que és pilot de la categoria reina. Va ser l'any 2014, i en els últims tres anys sempre ha quedat en segona posició.



Arenas dotzè en Moto3

Albert Arenas va acabar dotzè en la categoria de Moto 3. D'aquesta manera, el pilot gironí va poder sumar quatre punts en la classificació mundial. Ara en suma un total de 30 i es troba en la tretzena posició. En aquesta categoria, el vencedor va ser l'italià Tony Arbolino. Per altra banda, en Moto2 Álex Márquez va guanyar la segona cursa consecutiva i se situa a només dos punts del líder del Mundial, Lorenzo Baldassarri, que ahir va acabar quart.