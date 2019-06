Heurtel condueix el Barça a les semifinals de l'ACB

El Barça va certificar la seva classificació per a les semifinals del play-off de la Lliga ACB, gràcies a la segona victòria sobre el Joventut (86-107) després d'un duel gairebé tan tens com l'inaugural i en el qual van ser determinats els 32 punts del base francès Thomas Heurtel.

Encara que semblava que era una batalla igualada, el Barça posava la directa en els moments clau i va aconseguir obrir forat al final dels 10 primers minuts (19-28). Els de Pesic van decidir que portar un ritme alt era la seva millor estratègia per guanyar el derbi, i així va ser. Sense massa problemes en els minuts finals, el cronòmetre passava ràpid a favor dels blaugrana i les grades de l'Olímpic de Badalona es van resignar a la derrota i a l'adeu definitiu. D'aquesta manera, el conjunt blaugrana va assegurar-se per la via ràpida (2-0) el seu bitllet cap a les semifinals. En aquesta ronda es trobaran amb el Saragossa, que va sorprendre el Baskonia guanyant també per la via ràpida (0-2, ahir 76-69). El Madrid també va certificar el seu accés a semifinals després de derrotar el Manresa (73-88). Els blancs s'enfrontaran a Unicaja o València, que es jugaran la classificació demà després que ahir al Martín Carpena s'igualés la sèrie (69-76).