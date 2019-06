El gironí Pol Toledo es proclama campió de l'ITF de Majadahonda

Un nou títol que se'n va a les vitrines del Girona Tennis Pro. Aquest cop ha estat el jugador de Maçanet de la Selva Pol Toledo qui ha aconseguit aixecar el trofeu de campió del torneig ITF de Majadahonda, a Madrid, en derrotar l'argentí Facundo Díaz Acosta per 6-2 i 7-6, a la final. Toledo, que està combinant els tornejos ITF amb els Challenge, continua amb la seva línea de progressió de cara a ser un fixe en els tornejos allotjats per l'estructura de l'ATP com són els Challenge. Amb la victòria d'ahir a Majadahonda va fer un pas més en la seva carrera i va confirmar la seva progressió quan tot just té 24 anys.