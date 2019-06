Ferran López salva l'empat pel Girona C a Riudarenes

Moment de la celebració de l'empat del Girona C.

Moment de la celebració de l'empat del Girona C. david aparicio

Tocarà empènyer als últims 90 minuts, més el que afegeixi l'àrbitre, d'aquesta eliminatòria per assolir l'objectiu. El Girona C va empatar ahir contra el Manresa (1-1) en el duel d'anada del play-off d'ascens a Tercera i, en conseqüència, tot es decidirà dissabte vinent –segurament, a la tarda– al Congost. Si bé és cert que el partit a Riudarenes ho deixa tot obert, va quedar molt clara la premissa dels gironins: guanyar. Els homes d'Axel Vizuete així ho van demostrar, buscant el gol de la victòria sense fortuna. «No hem tingut el premi que mereixíem», valorava el tècnic.

Enmig d'una calor insuportable, els blanc-i-vermells van sortir endollats per disposar d'ocasions que els permetessin aconseguir l'avantatge. Sense que hi hagués un dominador clar, la possessió va repartir-se entre gironins i manresans. Poc abans de marxar als vestidors, Noah va transformar una assistència per posar el 0-1 al marcador.

A la represa, el Girona va sortir convençut a capgirar la situació. De seguida, Ferran López va empatar. L'equip va posar-se dels nervis en veure que l'àrbitre passava per alt un penal sobre Uri Santos, però també tenia clar que no «era moment per lamentar-se». «El resultat és el que és i l'afrontem amb la màxima responsabilitat. Volem guanyar la promoció», deia Vizuete.



Sense pensar en el Peralada

Els de Vizuete volen pujar i «no estem pendents d'un altre factor que no sigui guanyar. Tenim l'esperança». No pensen, per tant, de moment, en el factor Peralada, que els evitaria el salt de categoria tot i que la filiació s'acabi trencant.