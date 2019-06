El Bescanó empata contra el Martorell i porta la resolució de l'ascens a casa

Després de veure frustrat el cap de setmana passat l'ascens directe a Primera Catalana, el Bescanó va superar ahir els primers 90 minuts dels 180 del play-off que haurà de disputar contra el Martorell per aspirar-hi. Els homes de Toni Díaz, que debutava com a primer entrenador, van empatar el partit d'anada d'aquesta eliminatòria sense gols (0-0). «Estem molt contents de la imatge que hem mostrat. Ara només pensem a preparar els 90 minuts que ens queden», assegurava Díaz.

En ple migdia, el duel va estar marcat per les altes temperatures que ahir van registrar-se arreu del país. Afrontant el repte de conduir el Bescanó cap a Primera, Díaz va mantenir el contacte en tot moment amb Miquel Hereu –que ha marxat a la Xina com a director d'una de les acadèmies del Barça– per comentar tot el que passava sobre el terreny de joc. «Pràcticament ha viscut el partit en directe», deia Díaz. Els bescanonins van disputar el partit amb molta intensitat per gaudir d'ocasions de gol, que no van acabar de traduir-se al marcador. La més clara va acabar topant amb el travesser.



Preparant la tornada a casa

L'empat al camp del Martorell ho deixa tot obert al partit de tornada, que serà decisiu i es disputarà aquest dissabte, dia 8 de juny, a les 16 h al Municipal de Bescanó. «Estem contents amb el resultat i treballarem per la victòria», explica.