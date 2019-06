El Barça Lassa va perdre davant el Vardar (27-29) en el partit de semifinals de la Copa d'Europa, un partit que van arribar a dominar per set gols, però al final es van deixar remuntar. D'aquesta manera, el conjunt entrenat per Xavi Pascual no podrà lluitar per guanyar per desena vegada aquesta competició. El Vezprem serà l'altre finalista després d'imposar-se al Kielce (33-30) en l'altra semifinal.