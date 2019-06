Periple Mig dia a la carretera per viatjar des de Llagostera fins a Santurce

Tots els futbolistes i membres del cos tècnic de la Unió Esportiva Llagostera van enfilar-se ahir dalt d'un autobús al matí per cobrir els gairebé 700 quilòmetres que hi ha des de la localitat gironina fins a Santurce, on l'equip es va entrenar i també hi va passar la nit. Just al costat de Portugalete, on aquesta tarda es juga el partit de tornada de l'eliminatòria de campions per pujar a la Segona Divisió B. L'expedició va aturar-se per esmorzar i també ho va fer a Saragossa per dinar. A mitja tarda tots plegats van arribar a Santurce, on cap a dos quarts de set els futbolistes van realitzar una petita sessió d'entrenament per estirar les cames. Avui a mig matí hi haurà un passeig per no estar tancats tot el dia a l'hotel i no serà fins la tarda que jugadors i tècnics es desplaçaran fins l'estadi de La Florida per enfrontar-se al Portugalete.