La junta del Llançà demana disculpes per la polèmica celebració amb una «stripper»

La celebració de l'ascens a Segona Regional per part del primer equip de futbol del CE Llançà ha superat els marges estrictament esportius per a convertir-se en un fenomen viral amb diverses cares. L'actuació d'una stripper en el vestidor local després de l'èxit aconseguit, ha estat el centre d'atenció de molts mitjans de comunicació que no han dubtat en reproduir el vídeo de la festa enregistrat per una de les persones que van assistir a aquesta. Jugadors, tècnics, directius, amics i familiars van ser testimonis de l'actuació de la noia, que va ser contractada, segons el club, sense que cap persona responsable de l'entitat en tingués "coneixement".



Davant de tot el rebombori que s'ha generat, el Club Esportiu Llançà ha fet pública una nota explicativa per a manifestar "el rebuig davant la situació viscuda. Sabem que la persona que va organitzar-ho ha reconegut que es va equivocar i agraïm que hagi donat la cara i assumit la responsabilitat en tot moment".



La Junta Directiva assegura "no compartir ni creure que una celebració d'ascens ni de qualsevol tipus s'hagi d'involucrar amb la cosificació de la dona" i admet que "directius, jugadors i altres persones alienes al Club, tant de forma passiva com activa van ser còmplices de l'error i demanem disculpes". Els representants de l'entitat admeten que "no hi ha justificació possible i demanem perdó a tothom".



L'equip i els seus seguidors va celebrar amb normalitat l'ascens aconseguit, a peu de gespa, abans de la polèmica festa posterior.





Comunicat del Club davant la situació produïda el passat dissabte. pic.twitter.com/8hmlXrWKV0 — Club Esportiu Llançà (@CELlanca) 30 de maig de 2019