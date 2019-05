Goyard es referma líder al Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya-Costa Brava

Jornada rodona al Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya - Costa Brava que es disputa a la nova i espectacular modalitat de Wind-foil a Sant Pere Pescador. En el quart dia de competició, s'han pogut completar tres eliminatòries, cadascuna d'elles amb un guanyador diferent.

La competició ha començat a partir de les 14:30 hores, quan a la platja del Cortal de la Devesa el vent tèrmic s'ha estabilitzat per sobre dels 10 nusos. En la primera eliminatòria, el guanyador ha estat el francès Thomas Goyard (FRA-03), seguit d'Amado Vrieswijk (NB 20) de Bonaire -segon- i el també francès Julien Bontemps (FRA-6) -tercer-. La segona i tercera eliminatòria del dia s'ha disputat amb tota la flota dels 48 windsurfistes participants en la línia de sortida i a una sola mànega, la qual cosa ha provocat que la competició guanyés en espectacularitat i emoció. El primer en creuar la meta ha estat l'argentí Gonzalo Costa Hoevel (ARG-3), per davant de l'italià Matteo Iachino (ITA-140) i el francès Nicolas Goyard (FRA-465). En l'última eliminatòria de la jornada, la victòria se l'ha adjudicat el francès Nicolas Goyard, sent segon l'holandès Kiran Badloe (NED-19) i tercer el brasiler Mateus Isaac (BRA-767). Després de sis mànigues completades en les quatre primeres jornades del Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya - Costa Brava, l'únic windsurfista que ha aconseguit guanyar més d'una eliminatòria -dos- ha estat el francès Thomas Goyard, que es col·loca com a líder.

En la classificació general provisional d'aquesta prova del calendari internacional de la PWA (Professional Windsurfers Association), el segon lloc és per al francès Julien Bontemps i tercer per l'altre germà Goyard, Nicolas. Per trobar al primer windsurfista espanyol en la classificació d'aquest campionat, hem de anar-nos fins més enllà de la meitat de la taula, en concret al lloc 30, que ocupa el barceloní Ramon Pastor (E-72).

A partir d'aquest dissabte, el windsurf compartirà protagonisme en el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador amb la tradicional Concentració de Furgonetes Volkswagen. En aquesta XVI edició, que reunirà més de 850 furgonetes, la marca alemanya presenta en primícia el Volkswagen Grand Califòrnia, un vehicle aventurer per als amants de l'acampada inspirada en el Volkswagen California XXL Concept.