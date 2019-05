Els germans Goyard encapçalen el Windsurf Gran Premi Catalunya-Costa Brava

Tres de tres. El wind-foil, la nova i espectacular modalitat de windsurf en la qual els windsurfistes naveguen a un metre per sobre el mar, com si volessin, va arribar amb l'objectiu que es pogués competir amb gairebé tot tipus, direcció i intensitat de vent . I en el Campionat del Món de Windsurf Catalunya - Costa Brava, s'està veient que és possible.

Aquest dijous, en la tercera jornada de regates, i després de la tramuntana amb ràfegues superiors als 35 nusos del dia anterior, el vent del nord ha desaparegut i s'ha imposat el vent del sud, amb una mitjana d'entre 8 i 10 nusos.

El windsurfista francès Thomas Goyard (FRA-03) s'ha erigit en el protagonista de la tercera eliminatòria, que ha guanyat després d'un bonic i estret duel amb el seu germà Nicolás Goyard (FRA-465), que ha caigut a la final i només ha pogut ser tercer. Entre els dos, l'holandès Kiran Badloe ha aconseguit la segona plaça.

Després dels primers tres dies de competició a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador, amb el càmping La Ballena Alegre com a base d'operacions, es posa de manifest el wind-foil ha portat al windsurf una nova generació de windsurfistes i que és molt difícil fer apostes sobre qui són els favorits. En tres dies hi ha hagut tres guanyadors diferents: Julien Bontemps (FRA-6), Tristan Algret (GPE-44) i Thomas Goyard (FRA-03).

A hores d'ara, els germans Goyard, que van arribar a la Costa Brava com a tercer (Nicolás) i sisè (Thomas), encapçalen la classificació provisional de la prova catalana, encara que en ordre invers, primer Thomas i segon Nicolas.

La prova de la Costa Brava és la cinquena del circuit mundial de la PWA 2019, però només la segona en la disciplina de wind-foil masculí, després d'una primera parada a Yokosuka (Japó), on es va proclamar vencedor el windsurfista francès Pierre Mortefon.