Una desena de clubs gironins competiran a la 17a edició del MICFootball7 a Andorra aquest cap de setmana

Andorra acollirà, aquest cap de setmana, els dies 1 i 2 de juny, la 17ena edició del torneig de futbol base MICFootball7, que comptarà amb una vuitantena d'equips i més de 800 jugadors alevins, benjamins i prebenjamins procedents de quatre països: Portugal i Corea del Sud, que hi debuten, Espanya i Andorra. D'entre els clubs més destacats que hi prendran part hi ha el FC Barcelona, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal CF, Girona FC i FC Porto. Com a representació gironina també hi haurà la UE Olot, UE Figueres, CF Peralada, AE Cornellà del Terri, EF Baix Ter, CEF Gironès-Sàbat, FC Vilamalla i CF Navata.

En l'edició anterior, els quatre títols que hi havia en joc se'ls van emportar el Valencia CF, el RCD Espanyol i el FC Barcelona, el club que acumula més triomfs en el palmarès del MICFootball7.

Els prop de 200 partits es jugaran en els terrenys d'Encamp, d'Ordino, Prat del Roure i el Borda Mateu de la Federació Andorrana. El torneig es dividirà en quatre categories: A - U11 alevins de 1r any (2008); B - U10 benjamins de 2n any (2009); C - U9 benjamins de 1r any (2010) i D - U8 prebenjamins (2011). Els equips arribaran a Andorra aquest divendres, durant el dissabte hi haurà la fase de classificació i el diumenge la fase final i la de consolació. Tots els grups i calendaris es poden consultar al portal web www.micfootball7.com.

Sentir-se futbolistes i torneig paral·lel al de Setmana Santa a la Costa Brava



El MICFootball7 és un torneig internacional de futbol base en el qual els més petits comencen a sentir-se futbolistes. La filosofia del torneig pretén unir a les millors escoles de futbol base amb altres equips procedents d'altres indrets del món, tal com passa amb el MICFootball, que es disputa per Setmana Santa a la Costa Brava i que enguany ha celebrat la 19a edició.