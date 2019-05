Polèmica per la celebració de l'ascens del Llançà amb una 'stripper' al camp de futbol

El CE Llançà va celebrar dissabte passat l'ascens a Segona Catalana i la jornada no hauria tingut més transcendència sinó fos perquè un dels actes organitzats va comptar amb l'actuació d'una 'stripper' que va oferir un espectacle als vestidors. La situació, que ha avançat Diari de Girona, ha generat polèmica al municipi i el secretari del club, Francesc Romero, n'assumeix tota la responsabilitat. Romero argumenta que ell va programar els actes i que aquest en concret era l'únic que cap membre de l'equip va conèixer fins minuts abans de la celebració. Lamenta el rebombori que s'ha generat i assegura que, en cap cas, hi va haver una mala intenció ni una voluntat de "denigrar" la dona. Insisteix que tot es va fer amb una "actitud exemplar" i que ho pagarà de la seva butxaca. L'Ajuntament ha convocat una junta extraordinària per demà al matí per condemnar els fets i l'Institut Català de les Dones ja s'hi ha posat en contacte per demanar explicacions.

Polèmica oberta a Llançà per la celebració de l'ascens de categoria amb l'actuació d'una 'stripper' a les instal·lacions del camp de futbol municipal. La victòria va tenir lloc dissabte, tot i que els vídeos sobre la celebració (que es van difondre a través de les xarxes socials) no han transcendit fins aquest dimarts.

El secretari del club, Francesc Romero, ha explicat que ell va ser l'encarregat per programar els actes i que, entre ells, va decidir portar una "professional". Assegura que cap membre de l'entitat esportiva sabia que es faria aquest espectacle i que no ho va explicar fins deu minuts abans que la noia aparegués als vestidors vestida amb indumentària de 'Catwoman'.

N'assumeix tota la responsabilitat i diu que abans que comencés l'actuació es van assegurar que no hi hagués cap menor a les instal·lacions. També afirma que ho pagarà de la seva butxaca i que l'acte es va desenvolupar amb "exemplaritat". "La noia em va dir després que havien tingut un comportament exquisit", insisteix.

Romero, que és Mosso d'Esquadra de professió, lamenta el rebombori provocat i diu que en cap cas tenia la intenció de "denigrar la imatge de la dona". En aquest sentit, diu que "precisament" en l'exercici del seu càrrec ha hagut d'actuar en moltes ocasions per ajudar dones en "situació de vulnerabilitat".



Junta de portaveus extraordinària



Amb tot, diu que ha demanat disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ferides i també a l'Ajuntament, propietari de les instal·lacions on es va fer l'actuació. L'alcalde en funcions, Pere Vila, ha lamentat els fets i ha anunciat que han convocat una junta de portaveus extraordinària demà al matí per condemnar-los. Vila ha detallat que oferiran un posicionament conjunt de tots els grups municipals i que investigaran els fets. També ha explicat que l'Institut Català de les Dones s'hi ha posat en contacte per saber si emprendran accions al respecte.