«Passi el que passi a Portugalete la temporada serà excel·lent»

El 2-0 de l'anada fa favorit el Llagostera per pujar?

De cap manera. És un partit de 180 minuts dels quals els primers 90 els vam jugar al Municipal, de gespa artificial i amb la nostra afició. Allà jugarem en un camp gros de gespa natural i l'afició en contra. Competirem al màxim nivell com si estiguéssim 0-0. En cap moment sortirem a buscar l'empat.

El Portugalete només ha cedit tres empats a La Florida. Sembla un rival temible com a local.

I a més a més, dos d'aquests empats van ser al final de Lliga quan ja eren campions i reservaven titulars. Només han encaixat 5 gols com a locals en tota la Lliga. No són números espectaculars, sinó el següent. Possiblement és el millor local de l'estat.

Com s'hi adapta el Llagostera als camps de gespa natural?

Enguany només hi hem jugat a Ascó (0-3) en un partit atípic perquè ells ja havien baixat. A ells els beneficia i a nosaltres ens perjudica. Intentarem adaptar-nos-hi més bé que ells al Municipal.

Trastoquen gaire les baixes de Pitu, lesionat, i Pol Gómez, a qui li han caigut dos partits de sanció per l'expulsió de l'anada?

Al final hem estat tot l'any amb baixes de jugadors importants i els que han sortit han complert. No ha de ser diferent. Tenim confiança total en tothom.

Llevat de l'any passat, gairebé han somrigut en totes les promocions que han jugat. Són partits molt delicats, oi?

Tots han estat diferents. Per aquest partit a Portugalete no tenim cap avantatge ni desavantatge. Al contrari, el 2-0 ens posa en alerta. A la fase d'ascens a Segona A del 2014 vam perdre a Avilés 2-0 i ens podrien haver fet quatre, de gols. A la tornada a casa, a la mitja part ja anàvem 3-0. Cal estar en màxima alerta. La meva tasca serà fer que els jugadors rendeixin al màxim, fins i tot per sobre de les possibilitats.

Els nervis d'aquests dies són els mateixos que el 2011 abans de jugar a Cerceda?

Seran menys perquè ara, hi estic més acostumat a fer promocions. Tot i això segurament seran els mateixos però a mesura que passen els anys s'aprèn a gestionar-los millors. Cada partit és una lliçó i veig on es poden millorar coses.

En què ha canviat l'Oriol Alsina del 2011 respecte al del 2019?

Ara soc força més experimentat i menys impulsiu. Soc igual d'ambiciós que sempre i amb molta mentalitat. Amb els anys he après moltes coses, experiències. Com tots els entrenadors, et fas fort a còpia de patacades.

La possibilitat de sortir del Llagostera que fa uns anys va sobrevolar està descartada en el context actual?

Ni hi penso, la veritat. Estic centrat únicament en el partit de dissabte i en treure el màxim rendiment als meus jugadors. Si fins ara no me n'he anat tot i el que ha sortit...Bé, mai se sap.

Què suposaria pel Llagostera tornar a Segona B?

Pel Llagostera ser a Tercera ja és un èxit. És el tercer cop que hi som i hem quedat campions dues vegades. Això és inèdit a tot l'estat segur. És una dinàmica que portem de fa molts anys i que de vegades hem tingut premi i d'altres no. Passi el que passi a Portugalete la temporada serà excel·lent. Per un partit no canviarà. La diferència serà el premi.

Seria un fracàs no pujar?

De cap manera! Fracàs no, potser una petita decepció perquè ho tenim tant a tocar que ho volem agafar. El Portugalete també és campió de Tercera i té un equiparro. Per qui perdi serà una llàstima però en cap cas un fracàs.

Finalment s'ha canviat l'hora del partit i serà a 2/4 de 8.

La Federació ha obligat a endarrerir-lo perquè hi ha prevista una onada de calor.

Hi haurà gaire representació llagosterenca a La Florida?

Sí! Hem omplert l'autobús i a més a més hi haurà molts cotxes particulars. Potser seran 200 aficionats; més que a Cerceda. Estem molt agraïts a la nostra gent.