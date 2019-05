El Llançà demana disculpes per la polèmica celebració

Poc s'ha parlat de l'ascens del Club Esportiu Llançà; sí en canvi, i molt més, de la seva celebració. Una festa que ha generat polèmica i ha despertat tota mena de reaccions crítiques. Davant d'aquests fets, l'entitat ha decidit sortir a escena i per això ahir feia públic un comunicat tot demanant disculpes si en algun moment «s'ha ferit la sensibilitat d'algú». En un escrit, primer penjat al Facebook i després publicat al Twitter, el Llançà atribueix la contractació d'una stripper a «un regal que va fer una persona» a títol individual i que «en cap cas» el club hi va tenir res a veure. S'escriu que «voldríem demanar disculpes si en algun moment algú es va sentir ofès pels fets que van ocórrer en els vestidors un cop finalitzat el partit del primer equip». S'afegeix que «en cap moment es va fer amb ànim d'ofendre a algú, sinó amb motiu de la celebració per l'ascens a Segona Catalana».

El text no evita el munt de reaccions contràries. Una d'aquestes arriba des de l'Institut Català de les Dones, que mitjançant la seva presidenta, Núria Balada, va condemnar ahir que el primer equip del Club Esportiu Llançà «recorri a l'ús del cos de les dones» per una celebració. Va remarcar que «la cosificació dels cossos de les dones» és una pràctica que «vulnera els Drets Humans fonamentals perquè deshumanitza les dones i les mostra com a objectes que no senten, pensen ni decideixen, posant de manifest una visió masclista, patriarcal i anacrònica que subordina les dones i fomenta la cultura de la violació». L'Institut ha decidit fer arribar la seva queixa al club i també a la Federació Catalana de Futbol. Per a Balada, es tracta d'una «forma de violència masclista que s'ha naturalitzat», abans de concloure que «però no per habitual és menys greu que d'altres formes de violència exercida contra les dones». Al seu parer, que un club esportiu «que també és un espai educatiu», es recorri a l'ús del cos de les dones per celebrar el seu ascens és «incomprensible».