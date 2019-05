Dos recorreguts per a la vuitena edició de la Cirera de Terrades

Els actes de la 23 edició de la Fira-Mercat de la Cirera de Terrades inclouen la cursa-marxa de muntanya Cirera de Terrades, que enguany celebra els vuit anys. El certamen repeteix el mateix format que l'any passat, i s'han previst dos recorreguts, un de llarg, i en el qual només es podrà competir corrent, el de 21 km, i un de més curt, el de 13, que està més pensat per corredors novells, els quals podran fer, si volen, el traçat caminant.

La cita és a dos quarts de nou del matí, al refugi dels caçadors. La recollida de dorsals, però, comença a les set del matí, i es tancaran les inscripcions a partir d'un quart de nou. L'organització de la cursa recomana venir amb temps per evitar aglomeracions.



Tres i dos avituallaments

Durant la cursa, els participants en la mitja marató comptaran amb tres punts d'avituallament de líquids i sòlids, mentre que els del recorregut curt, en tindran només dos. A Santa Magdalena, el punt més alt de la cursa, hi haurà un punt extra d'avituallament de només líquid.

Quan acabi la cursa-marxa hi haurà un entrepà de botifarra a la brasa o un entrepà vegà, beguda, cireres de Terrades i un obsequi. També hi haurà servei de dutxa, ja que la major part del recorregut és a través de corriols. Els preu és de 8 euros, si és anticipada, i de 10, el dia de la cursa per la de 21 km, i 12 o 15 euros per a la de 13 km.