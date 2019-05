Vallho «El Llagostera m'ha donat els millors moments de la meva carrera»

Mentre el Llagostera aconseguia dissabte passat un bon resultat contra el Portugalete en el seu camí cap a Segona B, un dels seus jugadors més importants de la seva història, Marc Vallhonesta, anunciava que penjava les botes. Ho feia de la millor manera i amb un final somiat amb la samarreta del seu club, el Besalú. El conjunt garrotxí va vèncer l'Abadessenc i va aconseguir la permanència a 2a Catalana amb gol del central gironí inclòs (2-0). «Va ser el millor final possible», diu Vallho que confessa que «ja feia temps» que rumiava la decisió de penjar les botes. Enrere queden molts records, des del debut amb el Girona amb 18 anys el 2005 a Segona B fins, sobretot les grans temporades amb el Llagostera amb qui va viure els ascensos a Segona B i Segona A. «Gràcies al Llagostera i a l'Oriol Alsina he fet la carrera que he fet», destaca. Ara el Llagostera torna a ser a les portes d'un ascens i Vallho confia que torni a sortir cara. «Malauradament no hi serà en Pitu, a qui envio molts ànims. Tot i això i que en futbol pot passar de tot, soc optimista per la trajectòria que ha tingut el club en les fases d'ascens que ha jugat», explica.

El maig del 2011, Vallho va viure a Cerceda el primer gran capítol del Llagostera, on va celebrar l'ascens a Segona B. Dissabte, el conjunt gironí intentarà recuperar la categoria perduda l'any passat. Per a Vallho, el capítol de Cerceda és un dels millors records de la seva carrera però no pas l'únic. «N'hi ha hagut molts. Els dos ascensos, poder jugar a Segona A, la Copa del Rei contra el València... Jugar al futbol professional va ser un somni; mai m'hauria pensat arribar-hi», diu. Una lesió al genoll va estroncar-li la trajectòria i va fer que només pogués jugar sis partits a Segona A (2014-15).

En aquesta última temporada, Vallho ha compaginat la tasca de coordinador del futbol base amb la de jugador. A partir d'ara, però, es deixarà de calçar les botes. Amb 32 anys ha decidit que ja n'hi ha prou i que toca està més per casa. «L'any passat després de deixar el Peralada em van sortir ofertes de Segona B de fora de Catalunya. Ho vam pensar bé amb la meva dona i vam decidir que era el moment d'estar més per casa i com que vam venir a viure a Besalú, entre el meu cunyat i el president em van proposar fer de coordinador. Llavors els vaig dir de jugar i em van obrir les portes». Amb la feina a Crespià i la vida laboral encarada lluny del futbol professional, Vallho ha vist com enguany al Besalú dos companys es trencaven els lligaments del genoll. «Ara que tinc feina ho veig diferent i només faltaria...». Sigui com sigui la retirada no ha estat gens traumàtica perquè «ja feia temps que s'estava coguent». Enrere queden 14 anys d'experiències amb el Girona, FE Figueres, Banyoles, Cassà, Llagostera, Olot, Peralada i aquesta darrera campanya, Besalú.

D'altra banda, la Federació va fer públic ahir que l'àrbitre encarregat de xiular el partit de dissabte al camp del Portugalete serà el navarrès Irurzun Artola.