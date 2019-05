«Vaig fer una plantilla pensant en Costa, ara pensaré en Formento»

Alacant, Almansa i Marín jugaran la temporada vinent a LEB Or, mentre el Bàsquet Girona continuarà a LEB Plata tot i les enormes expectatives que, a mitja temporada, va aixecar el projecte presidit per Marc Gasol quan el pivot dels Toronto Raptors pugés al tren. Amb l'arribada del veterà aler pivot gironí, l'equip de Fontajau, que llavors entrenava Quim Costa, va encadenar un seguit de victòries contra rivals de la part alta com Alacant o Múrcia que el van posar en la millor solució possible per lluitar per l'ascens. A la segona fase, però, «l'equip es va bloquejar sense saber ben bé els motius» i, tot i la reacció final ja amb el director esportiu Àlex Formento a la banqueta, el Bàsquet Girona no va ser a temps d'acabar entre els cinc primers i jugar les eliminatòries per pujar «tot i tenir opcions fins a l'últim partit i acabant amb bones sensacions».

«La valoració de la temporada és positiva perquè el nostre objectiu era consolidar l'equip a la categoria sense patir en excés per la permanència, però, entrada la temporada, el club va fer un extraordinari esforç per incorporar el Jordi Trias i, òbviament, llavors sí que ens vam plantejar ser més ambiciosos», va explicar ahir Formento que, després de fer autocrítica sobre la seva feina en la confecció de la plantilla «pel meu desconeixement sobre el físic i l'experiència que ens trobaríem en la resta d'equips» va confirmar que la temporada vinent compaginarà els càrrecs d'entrenador i de director esportiu.

«Continuo perquè m'he trobat bé en el càrrec tot i arribar-hi en una situació difícil i nova per a mi; per això quan des del club se'm planteja la possibilitat de mantenir el càrrec, jo em veig amb confiança per seguir», va dir ahir Formento que, de moment, no va avançar amb quina plantilla comptarà la temporada vinent començant per la incògnita de la possible continuïtat de Jordi Trias: «És un tema que hem de parlar les dues parts, el seu altíssim nivell és indiscutible però també ell ha de veure com s'ha trobat en una lliga molt física, amb viatges complicats i permissivitat arbitral i decidir si continua veient-s'hi bé».

Més enllà de noms concrets, i un cop el club tingui definit el pressupost per a la nova temporada, Àlex Formento veu marge per afinar més en la confecció de la plantilla que aquesta última temporada. «Per primer cop des que tenim equip sènior tindrem temps per fer la plantilla sense pressa i, a més, els dos últims anys el meu objectiu era fer un equip adaptat a les necessitats d'en Quim Costa i ara em tocarà fer-ne un als meus gustos com a entrenador encara que amb en Quim puguem tenir estils de bàsquet molt semblants», va dir Formento que té clar que «intentarem fer una plantilla que s'adapti a les exigències i les característiques d'una categoria com la LEB Plata que ara ja coneixem molt millor». El descens des de la LEB Or d'equips com Barça B o Prat comportarà que Formento es trobi «amb més competència per anar a fitxar jugadors catalans», però això no canviarà els plans del Bàsquet Girona per a la temporada vinent: «Des que estic al club sempre hem mirat al més amunt possible i, tot i que parlo sense saber la plantilla que podrem, l'objectiu de la temporada ha ser millorar el que hem fet aquesta».