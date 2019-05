L'Alt Empordà rebrà més de 377.000 euros per a fomentar l'activitat física

La Diputació de Girona subvencionarà aquest any amb 2.009.066,6 euros la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Bona part d'aquest import es destinarà als municipis, l'Alt Empordà rebrà 377.152,83 euros repartits en diferents programes. Segons informa la Diputació, aquest import no és el definitiu, ja que encara hi ha subprogrames pendents de resoldre i, per tant, la xifra final total serà més alta.

Els ajuts es vehiculen per mitjà de quatre programes i s'adrecen a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius i es reparteixen per les diferents comarques.



Suport als municipis

Els programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva. Se subvencionaran 102 municipis amb 300.233 euros. A l'Alt Empordà s'inclouen 32 municipis amb un total de 69.900 euros .

L' organització d'esdeveniments esportius singulars. A la comarca se'n subvencionen quatre amb un total de 5.384.04 euros .

Les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals. A la comarca, es preveuen 28 actuacions subvencionades amb un import de 162.186,29 euros .

La renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. A aquest programa no s'inclou cap municipi altempordanès.

Suport a les entitats esportives

La Diputació dona suport a les entitats sense afany de lucre vinculades a l'esport amb l'objectiu de contribuir a la tasca social que fan al territori de manera desinteressada i en benefici de la ciutadania. Aquest programa es distribueix en cinc subprogrames:



L'activitat esportiva de base . 24 entitats de l'Alt Empordà seran subvencionades amb un total de 33.534 euros .

L'esport d' alta competició . A la comarca es subvencionaran quatre entitats amb 45.000 euros .

L'organització d' esdeveniments esportius singulars. Cinc entitats altempordaneses rebran un total de 16.412,50 euros .

La participació en esdeveniments esportius federats puntuals d'escala estatal o superior que es duguin a terme fora de Catalunya. La convocatòria és de 55.000 euros però aquest programa encara no s'ha resolt perquè continua obert el període de presentació de sol·licituds.

Els actes de reconeixement de l'antiguitat de les entitats esportives És una línia nova. S'atorgaran 11.000 euros en subvencions per commemorar el centenari del Club Esportiu Llançà (2.300 euros) i el de la Unió Esportiva Figueres (3.000 euros), pel que fa a l'Alt Empordà.

Suport als consells esportius

En aquest àmbit, els Jocs Emporion es consoliden com la gran festa de l'esport escolar a les comarques gironines. La Diputació de Girona i la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona organitzen aquest esdeveniment, l'organització del qual es delega cada edició a un consell esportiu diferent. Justament, la sisena edició d'aquest esdeveniment va aplegar entre el 17 i el 19 de maig més de 4.000 participants a la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès. S'atorguen 220.000 euros, dels quals l'Alt Empordà rebrà 29.000 euros.



Programa «Neda a l'escola»

La Diputació va engegar aquest programa el curs 2013-2014, amb l'objectiu que els nens i nenes de les comarques gironines que tenen entre 5 i 10 anys aprenguin a nedar. «Neda a l'escola» ajuda a reduir el cost que l'activitat té per a les famílies, i també contribueix a incrementar i dinamitzar l'ús de les piscines cobertes de la demarcació.

L'objectiu del programa és dotar la mainada d'uns hàbits mínims en el medi aquàtic i, així, minimitzar el risc d'ofegament. A l'Alt Empordà es destinaran 15.736 euros per a 433 alumnes de 18 escoles.