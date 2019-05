El Chelsea guanya la Lliga Europa

El Chelsea FC es va proclamar campió de la Lliga Europa per segona vegada a la seva història, gràcies a una clara victòria per 4-1 contra l'Arsenal a l'Estadi Olímpic de Bakú, on els gols «blues» van ser aconseguits pel francès Olivier Giroud, per l'espanyol Pedro Rodríguez i pel belga Eden Hazard, amb un doblet.

El Chelsea es va emportar el derbi londinenc gràcies al seu bon joc a la segona meitat, millorant en tasques defensives i sent letal en atac. Les seves tres primeres dianes van ser en un quart d'hora i això va dinamitar el seu rival, que va replicar quan ja era tard i va seguir sense inscriure el seu nom en el palmarès d'aquest torneig.

Amb l'ajuda de Giroud, Hazard va desarborar el conjunt «gunner» i a més va amargar el porter contrari Petr Cech, que va penjar els guants després d'aquesta final. I això que el porter txec ho va posar difícil en els primers 45 minuts, amb el seu equip dominant d'inici. La connexió a dalt entre Alexandre Lacazette i Pierre-Emerick Aubameyang generava perill, però els va faltar ser incisius. Cap al minut 30 el domini va passar al Chelsea, que va començar a generar ocasions que no va saber aprofitar. A la represa, l'equip d'Emery va sortir adormit a la gespa i els «blues» van aprofitar per sentenciar la final.



La decisió de Hazard

Hazard va admetre després del partit que creu que aquest títol «és un adeu» al Chelsea, però matisant que «en el futbol mai se sap» el que pot passar a cada negociació i que la seva possible arribada al Reial Madrid no escapa a aquest fenomen. «Vaig prendre la meva decisió fa dues setmanes i ara estic esperant els dos clubs. Ho sabreu en dos dies», va afegir.