El pitjor diagnòstic per a Pitu

Les males sensacions que corrien per Llagostera des que Pitu Comadevall va haver de retirar-se lesionat dissabte del partit contra el Portugalete es van acabar confirmant ahir: el migcampista saltenc haurà d'estar entre set i vuit mesos de baixa per un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Un mal que l'obligarà a passar pel quiròfan (ahir a la tarda ja anava a Barcelona per posar fil a l'agulla) i que el tindrà apartat dels camps almenys fins la segona volta de la temporada que ve. Pitu confessava que just en el moment de lesionar-se «ja vaig tenir clar que era una cosa greu perquè quan tenia 21 anys i jugava al Barça B em va passar el mateix a l'altra cama, però feia tant de temps d'allò que gairebé me n'havia oblidat».

Pitu, per tant, serà la gran absència del Llagostera, juntament amb el sancionat Pol Gómez, en el transcendental partit de dissabte a La Florida contra el Portugalete. Els blaugranes hi defensaran el 2-0 aconseguit en l'anada i, segons el migcampista saltenc, «la confiança que tinc en aquest equip és total, estic convençut que celebrarem l'ascens». Amb 35 anys, Pitu estarà automàticament renovat si el Llagostera torna a la categoria de bronze, tot i que ahir va assegurar que «estic molt tranquil perquè l'Oriol ja ha parlat amb mi, m'ha dit que el Llagostera és casa meva, i que no m'haig de preocupar per res».

Sobre com es va produir la lesió, el jugador del Llagostera explicava que «la sensació va ser molt semblant a l'altra vegada que em vaig trencar els encreuats. Trepitges a terra i notes que el genoll se te'n va, que tots els ossos peten. No podia moure la cama als primers moments i la veritat és que ja m'esperava que seria una cosa greu». Per tot plegat «ja em vaig començar a conscienciar i ara només em preocupa poder visitar-me amb el metge i fixar quan es farà l'operació». Si la intervenció fos la setmana que ve, la intenció de Pitu és viatjar a Portugalete amb l'equip per estar al costat dels companys en un duel decisiu.

El saltenc també es va mostrar molt agraït amb «tots els missatges de suport que he rebut aquests dies. Tinc el mòbil que no dona l'abast. Això em dona força per seguir endavant». En especial des que va lesionar-se dissabte Pitu valora molt l'escalf que li han donat els tècnics, els jugadors i tota la gent del Llagostera, a qui ara voldria dedicar un ascens encara que ell no pugui ser al camp. L'expedició marxarà divendres a 2/4 de 9 del matí en autobús.