Mig del camp nou a La Florida

Malgrat que el 2-0 aconseguit dissabte passat contra el Portugalete al Municipal pugui semblar un resultat més que bo per encarar la tornada, a Llagostera ningú dirà blat fins que sigui al sac i ben lligat. La dificultat de jugar a La Florida, un camp de gespa natural quatre metres més gros que el Municipal, és un dels factors en contra que haurà de tenir en compta el conjunt gironí dissabte. No és l'únic ni el pitjor. La lesió que va patir Pitu Comadevall al genoll esquerre a la primera part del partit contra els bascos és ara mateix el gran maldecap d'Oriol Alsina. El mitjapunta saltenc va haver de ser substituït poc abans de la mitja part després d'un mal gest amb el genoll. Tots els indicis apuntaven al pitjor dels pronòstics, un trencament del lligament encreuat del genoll que li faria perdre's els propers mesos de competició. Ahir mateix, Pitu va sotmetre's a una ressonància magnètica que determinarà la gravetat de la lesió. Si es confirma el pitjor pronòstic, el Llagostera estudiarà la possibilitat de suplir la baixa de Pitu amb un fitxatge que suplís el saltenc. «Primer hem de veure si està trencat i després analitzarem què volem i si signem algú. Miraríem quelcom que ens permetés fer un salt de qualitat», assegura Alsina.

A la lesió de Pitu Comadevall s'hi afegeix un altre problema per a dissabte a terres basques. L'expulsió de Pol Gómez deixarà Alsina sense el seu doble pivot titular en el partit més important del curs. Això farà que el tècnic hagi de recórrer a Yeray Sabariego i Maik Molist per formar el mig del camp. El vallesà va patir una lesió fa tres mesos i tot just fa unes setmanes que ha començat a entrar a l'equip. Al seu costat hi serà Maik Molist, que ha participat més durant la temporada. En aquest sentit, el migcampista del filial Cobos té el lloc garantit a la llista cap a Portugalete. També hi serà Èric Jiménez, sancionat dissabte passat.



Autobús a Biscaia

Per preparar bé el partit, el Llagostera s'entrenarà demà i dijous al Palamós - Costa Brava. «Tenim molt bona relació i estem molt agraïts al club i a l'Ajuntament per cedir-nos les instal·lacions», subratlla Alsina. D'altra banda, el Llagostera sortirà divendres a primera hora i farà un darrer entrenament a Biscaia. El conjunt gironí no estarà sol a Portugalete, ja que el club ha posat a disposició dels seguidors un bus gratuït fins al País Basc. Les places són limitades i només s'han de pagar els 15 euros de l'entrada.