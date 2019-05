L'European Freestyle Pro Tour Cosa Brava es consolida al Càmping Las Dunas

Del 21 al 26 de maig es va celebrar la segona edició de l'European Freestyle Pro Tour Costa Brava al Càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador, el principal promotor d'aquest esdeveniment de campionat de repercussió europea. Els millors windsurfistes del món van tenir cita en les modernes instal·lacions del càmping per a disputar-se el podi a base de piruetes i acrobàcies a pocs metres de la riba. Una modalitat d'allò més entretinguda per al públic que gràcies a la implicació de Fase Wind Center i la resta de col·laboradors consolida la seva presència en la península durant la seva gira internacional.

El freestyle és la disciplina més estètica del windsurf , en què els esportistes han de conquistar al jurat realitzant piruetes, rotacions i figures. El famós vent de la Costa Brava va trigar a fer acte de presència, regalant les seves millors ràfegues el diumenge de la final i congregant a desenes d'aficionats a la platja.



Els primers dies, les dues categories (juvenils i pros) van completar les eliminatòries en el format de Tow-In, és a dir estirats per una moto d'aigua i duent a terme els trucs a peu de platja. La resta de dies el vent de Tramuntana va arribar amb força, permetent finalitzar dos quadres eliminatoris sencers. Això va permetre realitzar heats complets i que alguns corredors escalessin posicions, modificant el top tres en l'últim moment. En aquesta edició, el belga Yentel Caers s'ha emportat la primera posició, seguit de l'italià Jacopo Testa i en tercera posició Steven Van Broekhoven; mentre que en el format Tow-In la victòria ha estat per al francès Sam Esteve, seguit per Francesco Cappuzzo i Davy Scheffers.



La proximitat dels surfistes i el programa d'activitats organitzat pel càmping va generar un ambient d'allò més distès, tant per a adults com per als més petits de la casa. Al llarg del cap de setmana, els assistents i acampadors van poder gaudir de classes de Paddle Surf Ioga i Paddle Surf Pilates, Beach Zumba, Skimboard en la piscina inflable de 30 metres, o deixar volar la seva imaginació esprai en mà al Heal Urban Art Workshop, entre altres activitats.

El fabricant de caravanes i autocaravanes Adria Mobil va exercir com a principal patrocinador i Francesc Jover, Managing Director de la firma a Espanya, va presentar el nou projecte #AdriaLovers. Aquest club de propietaris va arrencar reunint a prop de mig centenar de vehicles d'oci en una zona privilegiada del càmping i junts van poder gaudir d'una barbacoa en família.

Autolica Industrials i Garatge Plana, concessionaris oficials de Mercedes-Benz a Barcelona i Girona, tampoc van voler faltar a l'esdeveniment amb els seus models industrials Classe X i una representació de la gamma camper Marco Polo. Tant clients com usuaris interessats van poder descobrir aquests models que conjuminen esperit aventurer i funcionalitat.