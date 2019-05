L'Escala sorprèn amb l'ascens

Només tres minuts separaven l'Escala de la màxima glòria al play-off, que ja tenia confirmat. Després de guanyar el seu partit contra el Cassà (2-1), amb un gol de penal transformat pel pitxitxi Ignasi Massó al minut 80, els homes de Sepu seguien de ben a prop el partit que s'estava disputant a Porqueres, on el Bescanó empatava 2-2. Entre escalencs i bescanonins hi havia un punt de diferència a la classificació, per tant tot estava en joc. De sobte, va arribar l'eufòria amb la notícia que el Porqueres marcava i deixava sense temps el Bescanó per capgirar la situació. L'Escala era campió de lliga i assolia l'ascens directe a Primera Catalana, on torna tres anys més tard.

Amb la participació a la promoció al sac, els de Sepu van sortir decidits i a totes per donar la sorpresa. Denilson, que continua reivindicant-se amb quatre gols en els últims dos partits, va avançar els locals de falta directa. Immediatament, el Cassà va igualar el marcador. L'empat de l'Escala i el del Bescanó ho deixaven tot igual, però tot fer un gir al minut 80. L'àrbitre assenyalava la pena màxima i Massó, amb seguretat, va ser l'encarregat de donar la victòria. L'Escala tornava a Primera Catalana.

La Marca de l'Ham també afrontava un partit vital. Els figuerencs van golejar el Sant Jaume de Llierca (5-0) per confirmar la permanència. El Base Roses va perdre el seu partit davant del Vilartagues (6-2) i baixa a Tercera Catalana.