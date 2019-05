L'Escala femení acaba segon per tercera temporada seguida

A les portes de la glòria, així és com ha quedat el primer equip femení de l'Escala per tercera temporada consecutiva, ja que ha tornat a quedar segon classificat de Tercera Catalana. Aquesta vegada, tot i empatar a victòries i derrotes amb el líder, el Blanes, les escalenques no s'han proclamat campiones perquè han perdut els dos partits amb les selvatanes: a l'anada, a fora (50-36), i a la tornda, a casa (49-53).

En aquest sentit, el coordindor anxover, Pau Esponellà, comenta que «tot i no haver assolit el campionat de lliga i el bitllet per jugar a Segona la temporada que ve, estem molt contents de la temporada que han fet les noies, i a més tenint en compte les peces que hem perdut durant la campanya».

De cara a la temporada 2019-2020, el club encara no sap si intentarà aconseguir la plaça de Segona que tant s'ha resistit: «Hem de valorar totes les opcions i veure si es compleixen les necessàries per tirar-ho endavant i ser a Segona», esmenta Esponellà.



Sis derbis si es queden a Tercera

El que sí que saben segur és que si juguen a Tercera, la temporada que ve, s'enfrontaran amb dos equips més de la comarca, si res no canvia. El Roses, que baixa de Segona i que va ser líder de Tercera la temporada passada, i l'Escolàpies, que tot i quedar a la part baixa, donarà guerra a cada partit. En total, doncs, la comarca viurà sis derbis altempordanesos.