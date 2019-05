El Figueres incorpora Salamero com a gerent i renova Agustí fins al 2020

La Unió Esportiva Figueres ha presentat aquest vespre a l'estadi de Vilatenim al nou gerent del club: Javi Salamero. L'extècnic del Palamós, amb experiència a les banquetes del Girona i Nàstic, entre d'altres, torna al Figueres després de 14 anys per agafar el relleu de Rafa Bonillo, que ha decidit fer un pas al costat. "La benzina es va gastant i arriba el moment que et quedes sense piles", ha comentat mentre s'acomiadava de l'entitat blanc-i-blava.

Per la seva part, el president Narcís Bardalet ha dit que "en el món del futbol sempre hi ha d'haver passió i il·lusió". En aquest sentit, ha donat la benvinguda a Salamero assegurant que "et tocarà viure la il·lusió d'un club que continua en l'any del seu centenari, fins al 31 de desembre. El curs vinent serà un gran any, hem d'aixecar el cap i farem l'esforç necessari amb un projecte engrescador, que sigui una pinya i tothom se'l faci seu. Com dic sempre, sense estirar més el braç que la màniga. Confiem en la teva feina. T'engresco que agafis aquest tren i ens il·lusionis".

En la seva nova etapa a Vilatenim, el tècnic aragonès confia "administrar, gestionar i dirigir totes les parcel·les del club, agafant el compromís per treballar pel futur. Tenim moltes fortaleses com ho serà el futbol femení. Espero tornar la confiança amb èxits esportius. Una de les apostes d'aquesta temporada és projectar i promocionar la gent de casa perquè s'ajudi a mantenir el club a Tercera. La continuïtat del cos tècnic és evident. Assumeixo el repte".



Xavi Agustí seguirà dirigint el primer equip

Després d'aconseguir redirigir el rumb de l'equip per segellar la permanència a Tercera Divisó, el figuerenc Xavi Agustí s'ha merescut la renovació del seu contracte fins al juny de 2020. "Es va confiar amb gent de la casa i al cos tècnic n'estem molt agraïts. Hem d'aconseguir que els socis surtin més contents de Vilatenim la pròxima temporada, no només a fora. És un dels objectius. Estem molt il·lusionats per tirar endavant el nostre projecte", ha afirmat l'entrenador.

Respecte a la temporada vinent, Bardalet ha confessat que "ens agradaria aixecar el cap i estar a dalt de tot a la classificació. D'aquesta casa m'agrada fins i tot el nom: Unió. Vull fer honor al nom i deixar de ser els marits ideals amb triomfs fora de casa. Hem de guanyar a Vilatenim i il·lusionar al soci. Farem el possible per contagiar la trempera".