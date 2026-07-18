Boye diu que el TC té potestat per amnistiar directament i en pocs dies als independentistes
L'advocat de Puigdemont no veu "marge jurídic" perquè el Suprem endarrereixi l'amnistia amb una prejudicial "ridícula"
ACN
L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional (TC) podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix TC i després la resolució final del Tribunal Suprem (TS). En dues entrevistes al diari 'Ara' i a 'El Nacional', Boye recorda que el TC podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el ple del TC es podria reunir en pocs dies, no a la tardor com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
Per a Boye, el TC "té el deure institucional de ser clar i acabar aquest debat d'una vegada". A més, per a Boye, el Suprem "no té marge jurídic" per endarrerir o denegar l'amnistia, però no ho descarta del tot i creu que els magistrats "faran el que voldran". En aquest sentit, veu "ridícul" que el TS presenti ara qüestions prejudicials a la justícia europea quan fa mesos va denegar aquesta mateixa petició per part dels independentistes. Així, considera que la prejudicial del Suprem no seria ni admesa pel TJUE per extemporània.
També veu complicat que els magistrats segueixin sostenint que el delicte de malversació no es pot amnistiar perquè els líders del 'procés' tenien la intenció prèvia d'enriquir-se estalviant-se els diners de l'organització de l'1-O.
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