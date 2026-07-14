Cas David Sánchez
Les claus de la sentència del cas David Sánchez: "Venia esporàdicament a Badajoz i triava les seves funcions segons les seves preferències"
L’Audiència Provincial considera acreditat que el germà del president del Govern i Miguel Ángel Gallardo, exsecretari general del PSOE d’Extremadura, tenien una relació "propera i cordial"
Rocío Entonado Arias
La sentència de l’Audiència Provincial sobre la contractació de David Sánchez Pérez-Castejón a la Diputació de Badajoz construeix un relat de fets provats sobre la creació de la plaça, el procés seguit per adjudicar-la, la feina que va desenvolupar després i la posterior transformació del lloc per adaptar-lo a l’activitat que realment realitzava. Tot sota el mandat de Miguel Ángel Gallardo, exsecretari general dels socialistes extremenys, en l’organisme provincial.
La resolució situa l’origen de l’operació l’octubre del 2016 a l’entitat local menor de Valdivia (pedania de Villanueva de la Serena, localitat originària de Gallardo) i declara provat que el càrrec de "Coordinador de les Activitats dels Conservatoris" va ser creat amb l’objectiu que l’ocupés el germà del president del Govern. La sentència també considera acreditat que el barem de valoració es va fixar quan ja es coneixien els perfils dels aspirants, que David Sánchez gairebé no va anar a treballar a Badajoz i que finalment va acabar exercint funcions diferents de les previstes en el seu contracte.
Aquests són, resumits, els principals fets que el tribunal considera provats en una sentència de 377 pàgines:
La plaça es va crear per a David Sánchez
L’Audiència Provincial declara provat que entre el 10 i l’11 d’octubre del 2016 Miguel Ángel Gallardo, llavors president de la Diputació de Badajoz; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, i la directora de l’àrea, Elisa Moriano, van decidir crear un lloc de treball amb l’objectiu que fos ocupat per David Sánchez, que en aquell moment no tenia feina estable una vegada acabat un màster a Milà després d’una estada a Sant Petersburg.
El càrrec va acabar denominant-se "Coordinador de les Activitats dels Conservatoris" i va ser configurat com un lloc d’alta direcció, malgrat que la memòria elaborada per justificar-ho se centrava en tasques de coordinació de concerts, grups musicals i orquestres.
Un dia després de la decisió, Elisa Moriano va enviar un correu als directors dels conservatoris de Badajoz, Evaristo Valentí López i Yolanda Sánchez Baltasar, informant-los de la creació "amb pressa" d’un lloc d’alta direcció encarregat de coordinar els conservatoris, i els va sol·licitar que determinessin les funcions que podria exercir aquest lloc. No els va comunicar que aquest nou director se situaria jeràrquicament per sobre d’ells.
Oposició dels conservatoris i dubtes sindicals
Evaristo Valentí va manifestar llavors que existien altres necessitats més urgents i, quan va conèixer la posició de David Sánchez a l’organigrama, va qualificar la mesura de "disbarat". Valentí fins i tot va voler dimitir, però no va poder perquè estava en comissió de serveis. Posteriorment, va elaborar un informe que va enviar el 20 de març del 2017 a Yolanda Sánchez i també a Elisa Moriano, en què manifestava, literalment, que la creació del lloc de coordinador per sobre de la mateixa estructura dels conservatoris "ens convertiria en els únics centres d’Espanya (creiem que del món) on això és així", i que els informes de definició de funcions i justificatius per crear aquesta figura, realitzats per les direccions dels conservatoris, no tenien cap validesa perquè no estaven pensats per a aquesta posició dins de l’organigrama.
Per portar a efecte la creació del lloc, Elisa Moriano i Cristina Núñez van firmar el 17 d’octubre la corresponent proposta de l’RPT. La plaça es va vincular a la coordinació de concerts, grups i orquestres, però no es va motivar que s’hagués de cobrir mitjançant un contracte de personal d’alta direcció.
"La realització al llarg del curs escolar de diferents cicles de concerts en què participen els grups instrumentals i corals del Conservatori Superior fa necessària una tasca de coordinació i direcció d’aquests, que fins ara exerceixen un grup de professors, durant els caps de setmana i fora del seu horari normal. A més, per a la direcció de l’orquestra simfònica i alguns altres grups, és necessari i enriquidor portar algun director convidat perquè faci els assajos generals i els dos concerts que se solen programar durant el curs", es va justificar, segons la sentència de l’Audiència Provincial.
A la taula de negociació que va tenir lloc el 26 d’octubre del 2016, el representant del sindicat CSIF va exposar que algunes d’aquestes funcions ja havien estat realitzades anteriorment per un empleat que ni tan sols pertanyia al grup A2, i va manifestar "seriosos dubtes" davant la creació del lloc. Elisa Moriano va atribuir falsament a Evaristo Valentí, i malgrat la seva oposició expressa, la proposta de creació. Malgrat les objeccions, la relació de llocs de treball va ser aprovada pel ple de la Diputació i publicada el desembre del 2016.
Procés manipulat
La petició per cobrir la plaça va ser firmada el 17 de maig del 2017 i les bases es van publicar dos dies després "atesa la necessitat i urgència que sigui cobert com més aviat millor". La convocatòria no incloïa els criteris concrets que s’utilitzarien per puntuar els aspirants.
Aquell mateix dia, el 19 de maig, va ser quan Evaristo Covarsí va enviar a Yolanda Sánchez un correu electrònic personal amb l’assumpte "El germaníssim", que contenia un enllaç a les bases de la convocatòria. Des de setmanes abans, afirma la sentència, moltes persones adscrites als conservatoris i a la Diputació ja comentaven que el lloc de treball seria adjudicat a David Sánchez, referint-s’hi amb l’àlies del "germaníssim".
Es van presentar onze candidats, cap dels quals va ser exclòs malgrat que un no complia els requisits. La comissió assessora (Elisa Moriano, com a directora de l’Àrea de Cultura; Manuel Candalija, com a cap del Servei d’Activitats Culturals, i Félix González, cap del Servei de Gestió de Recursos Humans) va fixar el barem el 26 de juny, quan ja coneixia els currículums, i va concedir més puntuació als mèrits que sabia que reunia David Sánchez. El germà del president del Govern va obtenir 90 punts.
Aquell mateix matí, David Sánchez va buscar allotjament a Badajoz a través d’Airbnb i va explicar que es traslladaria a treballar a la ciutat. Va indicar que necessitaria l’habitatge entre el 10 i el 15 de juliol, dates coincidents amb la posterior firma del seu contracte, i després durant un període prolongat.
Les entrevistes es van celebrar l’endemà per la mateixa comissió assessora. Sis aspirants van ser considerats aptes i cinc no aptes. No obstant això, a l’expedient figurava també un informe-proposta datat el 10 de juliol que únicament declarava apte David Sánchez.
Finalment, amb data 29 de juny del 2017, Cristina Núñez va formular la proposta de contractació en règim laboral d’alta direcció de David Sánchez, basant-se literalment en la preparació demostrada, el seu currículum, la defensa del projecte, les propostes de millora realitzades i, "sobretot, la contestació a les preguntes que li van formular en l’entrevista". La sentència estableix que la llavors diputada de Cultura figurava a l’acta, però no va ser present durant les entrevistes.
Miguel Ángel Gallardo, com a president de la Diputació, va resoldre "acceptar íntegrament" la proposta de contractació el 30 de juny del 2017 i el contracte laboral d’alta direcció va ser firmat el 10 de juliol. "Estupendo", va respondre l’exlíder socialista en un correu electrònic.
Assistència esporàdica i funcions sense complir
El contracte establia que David Sánchez havia de prestar els seus serveis habitualment a Badajoz, amb plena dedicació i des de la seu del Conservatori Superior. Entre les seves obligacions figuraven la coordinació dels dos centres, la direcció de l’orquestra simfònica, l’organització de cicles i assajos i l’elaboració d’informes d’activitat.
La sentència declara provat que amb prou feines va acudir al seu lloc de treball, que no es considerava vinculat a un espai físic i que els seus contactes amb els directors dels conservatoris van ser esporàdics i van acabar sent gairebé inexistents. La sentència recull que, al principi de la seva activitat, David Sánchez va rebre moltes crítiques per part d’Evaristo Valentí, que no veia compatible l’activitat que impulsava amb els objectius acadèmics dels conservatoris.
La direcció d’orquestra, un dels mèrits que havia estat determinant per obtenir el càrrec i una de les funcions que el contracte li atribuïa expressament, es va limitar a cinc ocasions durant tots els anys que va treballar per a la Diputació. No constaven als arxius de Cultura els informes diaris d’activitat. Aquests documents van ser aportats i firmats a mà quan van ser requerits durant la instrucció de la causa, el febrer del 2025.
Relació pròxima amb Gallardo
Poc després d’incorporar-se a la Diputació, David Sánchez va començar a centrar la seva activitat en un projecte d’òpera, una de les seves especialitats professionals. A partir del 2018 es va anar dedicant cada vegada més al programa Ópera Joven i va deixar de desenvolupar les funcions per a les quals havia estat contractat. Els directors dels conservatoris van considerar llavors que s’havia desvinculat de la coordinació i la Diputació va haver de reduir la càrrega lectiva d’alguns professors perquè assumissin aquestes tasques.
En un correu remès el 18 de maig del 2018, el mateix David Sánchez explica que ja s’havia posat a elaborar l’avantprojecte de l’òpera i que havia estat en contacte amb "Miguel Ángel" el cap de setmana i que li havia demanat una reunió a tres (ells dos i Elisa) per presentar la idea. A partir d’aquest moment comença a centrar-se cada vegada més en el projecte Ópera Joven i deixa de complir les funcions del seu contracte. "David Sánchez mantenia una relació cordial i propera amb Miguel Ángel Gallardo: dinaven junts, es reunien i parlaven dels projectes d’aquest", afirma la sentència.
El canvi de lloc de treball
L’any 2022, Francisco Martos Ortiz i María Emilia Parejo, responsables de l’Àrea de Cultura, van buscar una fórmula per justificar aquesta situació i transformar la plaça de coordinador de les activitats dels conservatoris en la de cap de l’Oficina d’Arts Escèniques. L’Audiència considera provat que aquesta modificació pretenia donar aparença de legalitat a la situació existent i justificar davant la resta del personal que David Sánchez ja no exercia les funcions inicials.
Amb l’ajuda de Juana Cinta Calderón, la proposta es va tramitar com un canvi de denominació i no com la creació d’una plaça nova. La fitxa de l’expedient no va incorporar les noves funcions perquè, en cas d’haver-se inclòs, hauria quedat en evidència que es tractava d’un lloc completament diferent. La sentència conclou que aquesta omissió va impedir valorar correctament la legalitat del canvi i conèixer què aprovava realment el ple provincial. Per tramitar-lo es va aplicar, a més, un suposat reglament del 2003 que no havia estat aprovat ni publicat al Butlletí Oficial de la Província.
El canvi de nomenclatura va ser proposat per Julián Expósito Talavera, aleshores director de l’Àrea de Presidència i Relacions Institucionals, "persona molt pròxima a l’acusat Miguel Ángel Gallardo", que va corregir la proposta inicial de creació del lloc de "Cap de l’Oficina d’Arts Escèniques", perquè entenia que la creació de la plaça era inviable en aquell moment per raons pressupostàries i de l’RPT.
"Per tant, el treball del Sr. Sánchez ni s’ha desenvolupat de manera habitual a Badajoz –hi anava de manera esporàdica i no estava vinculat a un lloc físic, sinó a uns objectius; a més, en un dels correus electrònics intercanviats amb Luis Carrero consta que aquest havia de saber amb antelació quan s’hi incorporava per poder organitzar-se i ser-hi amb ell– ni ha consistit en les funcions que es van fer constar a la memòria de creació del seu lloc de treball, sinó en aquelles que, d’acord amb les seves preferències i aspiracions professionals, ell mateix va anar escollint en relació amb el projecte Ópera Joven", assenyala la sentència.
El paper de Luis Carrero, exassessor de Moncloa
El 2023, la Diputació va crear la "Secció de Coordinació de Centres i Programes d’Activitats Transfrontereres", que va acabar ocupant Luis María Carrero Pérez, exassessor de Moncloa. Tot i que orgànicament no depenia de l’Oficina d’Arts Escèniques, Carrero compartia despatx amb David Sánchez, l’ajudava en les tasques d’Ópera Joven i era considerat per aquest com a integrant del seu equip.
La sentència recull que tots dos mantenien una relació personal i professional molt propera. Carrero es dirigia a David Sánchez com a "germanet" i ja col·laborava amb ell en projectes com Operegrina i Ópera Joven mentre treballava al Ministeri de la Presidència. Entre 2022 i 2023 va participar en l’elaboració de pressupostos, presentacions i documentació d’aquests programes, a més de remetre-li informació sobre subvencions culturals.
La cobertura immediata de la plaça es va sol·licitar el 16 d’octubre del 2023, abans que la modificació de la relació de llocs de treball fos aprovada definitivament el 14 de novembre. Les bases es van publicar el 24 de novembre: Carrero va ser l’únic aspirant i va ser nomenat el 26 de desembre mitjançant una comissió de serveis, la fórmula més ràpida per incorporar-lo des d’una altra administració. Abans fins i tot de publicar-se les bases, David Sánchez ja li escrivia sobre el moment en què es produiria la seva incorporació a la Diputació.
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