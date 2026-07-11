Un infermer del Centre d’Esclerosi de la Comunitat de Madrid, acusat d’agredir sexualment una pacient malalta d’ELA
La dona, de 65 anys, va denunciar que, quan l’home va anar a canviar-li el bolquer de matinada, es va treure el membre viril, li va llepar els pits i li va tocar tot el cos mentre li deia que estigués «calladeta»
Luis Rendueles
Té 65 anys, pateix ELA (esclerosi lateral amiotròfica) i des de fa vuit anys viu al Centre d’Esclerosi Múltiple Alicia Koplowitz de la Comunitat de Madrid. Aquesta dona, dependent per a gairebé totes les seves necessitats bàsiques, ha acusat un auxiliar d’infermeria del centre d’haver-la agredit sexualment a la seva habitació de la residència. L’home, casat i d’origen colombià, va ser detingut per la policia i manté que és innocent. Es troba en llibertat provisional a l’espera de judici.
La pacient va denunciar davant la policia que la matinada del 27 de març de 2025 aquest auxiliar d’infermeria va entrar a la seva habitació per canviar-li el bolquer, com feia habitualment. La dona va declarar que mai no havia tingut cap problema amb aquell treballador, a qui coneixia de temps enrere, però que aquella matinada, «mentre em destapava per mirar-me el bolquer, va començar a tocar-me els pits», segons la denúncia a la qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
«Mira com em tens!»
La dona va afegir que l’auxiliar d’infermeria «es va treure el membre viril» i l’hi va posar a la mà mentre li deia: «Que guapa que ets, mira com em tens!», i li demanava que li fes una fel·lació, cosa a la qual ella es va negar. L’home va començar aleshores a llepar-li els pits i a tocar-li tot el cos. Finalment, abans de sortir de l’habitació, li va dir: «Tu, calladeta; tu, calladeta».
La pacient, amb greus problemes de mobilitat, va explicar als policies de la comissaria de San Blas que «no vaig poder dormir en tota la nit» i que, quan es va fer de dia, ho va comunicar a la directora del centre, que depèn de la Comunitat de Madrid. Després, va trucar per telèfon al seu germà, que la va acompanyar a presentar la denúncia davant la policia. L’auxiliar d’infermeria va ser acomiadat poc després.
«Estava decaiguda»
Els agents van acudir una segona vegada a la residència on viu la dona. Es tracta d’un centre especialitzat en «pacients amb esclerosi múltiple i altres malalties afins». Allà, la dona va reconèixer la fotografia de l’auxiliar d’infermeria com la del seu agressor. Els investigadors també van prendre declaració a l’empleada del centre que aquella nit compartia amb l’auxiliar d’infermeria acusat el torn de la primera planta de la residència.
La treballadora va explicar que cada nit es canvia almenys dues vegades el bolquer de cada resident. La primera, cap a les deu de la nit; la segona, cap a les tres de la matinada. Aquesta auxiliar va recordar davant la policia que el seu company li va comentar que la pacient estava «decaiguda» aquella matinada. La nit següent, va afegir, la dona ja havia estat traslladada a una altra planta.
Records falsos
L’home va ser detingut. Davant la policia es va negar a declarar i, posteriorment, davant el jutge, va mantenir que era innocent. Assegura que mai no va agredir sexualment la pacient. Es troba en llibertat, tot i que a l’espera de judici, investigat per un delicte d’agressió sexual.
Alfredo Arrién, el seu advocat, assenyala que, a més del testimoni de l’auxiliar, presentaran «informes de neuròlegs i psiquiatres en què s’indica que, de vegades, els malalts d’ELA poden generar records falsos», perquè alguns pacients desenvolupen demències que poden alterar les seves capacitats i la seva memòria. A falta de proves sobre el que va passar a l’habitació de la pacient —on, a diferència dels passadissos, no hi ha càmeres de seguretat—, aquesta podria ser la clau del futur judici.
Via: El Periódico
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