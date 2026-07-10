Foc
La xifra de morts en l'incendi d'Almeria puja a 12, amb 23 persones encara no localitzades
EFE
L’incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, eleva el balanç provisional a 12 persones mortes i 23 encara no localitzades, en una jornada marcada pel revifament del foc a causa del vent i l’inici de batudes de la Guàrdia Civil a la zona, de moment sense rastre de noves víctimes.
L’Institut de Medicina Legal d’Almeria ha rebut, segons l’última comunicació del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, sis dels dotze cadàvers confirmats, mentre que els equips forenses han treballat en l’aixecament dels sis restants, una tasca molt complexa a causa de la inaccessibilitat del terreny.
Fins a primera hora d’aquesta tarda, l’anomenat Centre Integrat de Dades (CID) ha precisat que encara no s’havia identificat cap de les persones mortes en aquest incendi, que ha calcinat unes 3.200 hectàrees i pel qual s’han decretat tres dies de dol oficial a Andalusia.
Després de practicar-se les primeres autòpsies, les mostres biològiques seran traslladades aquesta mateixa nit en helicòpter a la seu central de Criminalística de la Guàrdia Civil, a Madrid, per analitzar-ne el perfil genètic, en el marc d’una investigació judicial del sinistre assumida pel Tribunal d’Instància número 3 de Vera, a Almeria.
Pel que fa al balanç de ferits, es manté la xifra de vuit persones: quatre afectats de més gravetat, que presenten cremades severes i han estat traslladats en helicòpter a la Unitat de Cremats de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, i quatre ferits més que reben assistència mèdica a Almeria.
Incendi actiu, amb evolució favorable
L’incendi forestal continua actiu, tot i que presenta una evolució favorable a la part oriental. Malgrat això, el vent continua sent intens i ara preocupa especialment la zona oest, més abrupta, perquè les flames es dirigeixen cap a El Marchal, segons ha explicat aquesta tarda als periodistes el responsable del grup d’intervenció, David Rodríguez.
El foc continua actiu, amb vents sostinguts del sud-oest d’entre 20 i 30 quilòmetres per hora i ratxes de fins a 40. Tot i que "queda molta feina", la millor evolució respecte del matí es registra a la part més oriental, la més pròxima a l’autovia, on els especialistes han practicat el que anomenen "foc tècnic", una maniobra que està "donant resultats".
L’evolució de l’incendi ha obligat a aplicar mesures com l’evacuació preventiva d’unes 50 persones a la zona d’El Marchal, a Lubrín, i a tallar per segona vegada l’autovia A-7 entre els quilòmetres 709 i 714 en direcció a Almeria, així com la carretera autonòmica AL-6109.
Avís a la població
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha defensat la decisió de la direcció de l’emergència de no emetre cap missatge massiu a través del sistema ES-Alert.
Els tècnics van considerar que un avís global d’aquest tipus hauria generat "molta més confusió que encert", ja que les instruccions que calia seguir eren diferents segons la ubicació de les persones afectades: confinament en alguns casos i evacuació per rutes específiques en d’altres.
Moreno també s’ha referit, des del Punt de Comandament Avançat, situat a Turre, a Almeria, a la falta de precisió d’aquest sistema en una zona que no disposa de cobertura mòbil completa i al fet que tres estacions base de telefonia van deixar de funcionar a causa del foc.
Les autoritats han insistit que els avisos es van fer de manera personal i "porta a porta", tot i que van constatar que alguns residents van desatendre les indicacions de confinament o evacuació.
Una "zona zero" abrupta i dispersa
Diversos testimonis recollits per EFE descriuen una "zona zero" d’orografia escarpada i amb una gran dispersió urbanística, formada per cortijos, habitatges turístics i indrets com el Centre Budista Rigdzin. La zona està poblada majoritàriament per turistes o estrangers d’edat avançada que depenien del GPS i que van ser sorpresos per les flames en camins rurals.
La magnitud de la tragèdia ha provocat una important resposta institucional i política. El rei Felip VI ha transmès el seu condol des de San Javier, a Múrcia, i ha suspès la seva presència a l’acte per tornar immediatament a Madrid. Paral·lelament, la Comissió Europea ha activat el servei satel·lital Copernicus per proporcionar mapes i imatges que ajudin a avaluar els danys i controlar el perímetre.
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, s’han desplaçat aquesta tarda a la zona afectada.
Per la seva banda, el Govern andalús ha decretat tres dies de dol oficial fins a la nit de diumenge. Com a conseqüència, la presa de possessió dels nous consellers autonòmics i el posterior Consell de Govern se celebraran aquesta tarda de manera telemàtica i amb caràcter estrictament intern.
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