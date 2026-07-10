Tragèdia
Almenys 11 morts en un incendi forestal a Los Gallardos, a Almeria
Les víctimes van ser sorpreses a l’interior de vehicles en una pedania de Bédar
L’origen de les flames seria la caiguda d’un cable elèctric
Redacción / Agencias
Almenys 11 persones han mort en el greu incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, segons ha informat el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, que ha advertit que la xifra continua sent variable atesa la complexitat de la gestió de l’emergència sobre el terreny. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que hi ha 19 persones desaparegudes. També hi ha quatre ferits greus i quatre més de menys consideració.
Els cossos dels morts es van localitzar en una pedania del municipi de Bédar, a Almeria, on algunes de les víctimes van ser sorpreses per les flames a l’interior dels seus vehicles. Sanz ha reiterat que es tracta d’una "tragèdia sense precedents" i de "l’incendi amb més conseqüències fins ara" a la comunitat autònoma. A hores d’ara, l’incendi de Los Gallardos ja és el segon amb més víctimes mortals de la història d’Espanya, només per darrere del que va causar 20 morts a La Gomera.
El conseller de Presidència ha fet una crida explícita a la calma i a evitar decisions unilaterals d’evacuació, i ha insistit als veïns en l’absoluta necessitat de seguir les indicacions dels serveis d’emergència i de no utilitzar camins ni vies d’escapament que no hagin estat coordinats i autoritzats expressament.
Les indagacions inicials confirmen que la desviació per rutes improvisades enmig de la densa fumarada va agreujar les conseqüències del desallotjament durant les primeres hores del succés. Sanz ha concretat dos "escenaris": un amb quatre persones d’origen britànic mortes dins d’un vehicle, i un altre amb set morts que, pel que sembla, "estaven caminant" i "buscant una sortida" que "no era la prevista".
"Tenim en aquests moments 122 persones reallotjades tant al teatre de Lubrín com al poliesportiu de Garrucha [...] gairebé totes procedents de Bédar", ha dit Sanz. "La situació de l’incendi és complexa. És un incendi amb moltíssims barrancs, en què no ha pogut entrar maquinària i en què no hi ha zones d’accés. La topografia és dolentíssima", ha explicat Sanz, que ha concretat que el flanc dret és el més preocupant, on el foc pot acabar arribant a zones de cultiu, mentre que el flanc esquerre continua "molt actiu" i encara no s’hi ha pogut entrar a treballar.
"L’actualització del perímetre de l’incendi s’estima en unes 3.150 hectàrees calcinades [...] Durant la gestió d’aquest incendi hem tingut moltíssims efectius: 464 professionals i 124 vehicles. L’Infoca disposa de 21 guàrdies de bombers, que són 150 bombers, nou camions, 18 tècnics d’operacions i agents de Medi Ambient", ha assenyalat. Sanz ha concretat que des de primera hora del matí es comptarà amb 11 mitjans aeris i que, a partir d’aleshores, s’hi anirà incorporant un nombre més gran d’aeronaus. També s’hi ha desplegat la Unitat Militar d’Emergències, amb 64 membres, 12 autobombes i dues nodrisses.
"Tenim quatre ferits greus, amb diferents tipus de cremades, que segurament acabaran sent traslladats a l’Hospital Virgen del Rocío en helicòpter des de l’Hospital Torrecárdenas, que és on han estat evacuats, i en tenim quatre de menys greus. Per tant, vuit ferits", ha apuntat el conseller.
A aquesta hora del matí, continuen evacuats els habitants dels nuclis d’Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i El Pinar de Bédar, a més dels usuaris del complex turístic "Miraflores".
La caiguda d’un cable elèctric
La xarxa de transports i infraestructures del Llevant d’Almeria continua greument afectada, tot i que diverses vies ja s’han pogut reobrir.
L’origen del sinistre, que va provocar més de 150 trucades d’alerta al centre coordinador 112, se situa al quilòmetre 511 de la carretera N-340A. Els primers avisos dels testimonis directes van indicar que la caiguda d’un cable elèctric va encendre la vegetació i que el fort vent va propagar les flames amb extrema rapidesa cap a la massa forestal limítrofa.
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