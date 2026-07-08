Benefici penitenciari
El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys
L’Audiència de Madrid aposta per la seva bona conducta, però el condemna a pagar 1.800 euros
Juan José Fernández
Haver accedit il·legalment a bases de dades policials no li costarà dos anys de presó a Francisco Javier Gómez Iglesias, més conegut com el "Pequeño Nicolás". L’Audiència Provincial de Madrid li ha concedit un intercanvi: deslliurar-se de la presó a canvi que no torni a cometre delictes des d’ara fins al 2030.
La Secció Segona de l’audiència madrilenya, integrada pels jutges Francisco Manuel Bruñén, com a ponent, i Valentín Javier Sanz i Gemma Gallego, ha acordat que procedeix "concedir el benefici de la suspensió de condemna de les penes privatives de llibertat", si bé castiga el jove simulador a pagar una multa de 1.800 euros. Si no la paga, ni tampoc compleix la condició de no delinquir en els pròxims quatre anys, l’Audiència Provincial revocarà la seva decisió i s’activarà el mandat d’entrada a la presó, adverteix en una interlocutòria a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ.
Gómez Iglesias va ser condemnat, en sentència modificada pel Tribunal Suprem el 26 de març, a dos anys de presó com a autor d’un delicte de suborn actiu i com a inductor perquè un funcionari públic cometés un delicte de revelació de secrets.
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