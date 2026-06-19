Després de l’ultimàtum del PNB
Sánchez confirma el seu full de ruta sense "superdiumenge" electoral: "Pressupostos el 2026 i eleccions el 2027"
El cap de l’Executiu ja no assegura eleccions al juliol del 2027 i deixa entreveure un avançament tècnic si el Congreso tomba els comptes públics
Iván Gil
"Presentarem els Pressupostos el 2026 i hi haurà eleccions el 2027", ha confirmat Pedro Sánchez per afegir que "no hi haurà eleccions conjuntament amb les municipals i amb les autonòmiques". Després d’obrir-se a un avançament tècnic aquest dijous si decauen els comptes públics, com li ha demanat el PNV, el cap de l’Executiu ha evitat parlar d’eleccions el juliol del 2027 preguntat pels mitjans a Brussel·les després del Consejo Europeo.
El que sí que ha confirmat el cap de l’Executiu és que seran l’any vinent, no abans, i que tampoc hi haurà un "superdiumenge electoral" fent-les coincidir amb les municipals i autonòmiques del maig del 2027. De fet, en privat s’ha traslladat al PNV el compromís que no hi haurà un ‘superdiumenge’ electoral davant el seu rebuig, compartit en certs sectors del PSOE.
Sánchez va evitar aquest dijous ratificar que esgotarà la legislatura, com s’havia sostingut fins ara. Un gir pel qual les eleccions podrien ser el 2027, però no al juliol, com sempre s’ha defensat des de l’Executiu. "Si s’han de prendre decisions, les prendrem quan es produeixin aquestes hipòtesis", responia a preguntes de l’agència EFE sobre si manté la idea d’esgotar la legislatura encara que no s’aprovin els Pressupostos.
"La meva ambició i el meu objectiu, com he dit sempre i així ho he manifestat, és que les legislatures quan no governa la dreta també siguin de quatre anys", ha reblat. Un objectiu pel qual són optimistes de cara a un acord amb els socis per tirar endavant els Pressupostos. Un escenari avui dia encara més improbable, principalment per la ruptura de Junts i el distanciament de Podemos.
Temps extra fins a la votació dels Comptes
En qualsevol cas, dimarts vinent es farà el primer pas de la presentació del quadre macroeconòmic al Consejo de Ministros i a mitjans de juliol està previst aprovar el sostre de despesa i la senda de dèficit. La seva tramitació al Congreso arrencaria a la tornada de l’estiu i es convertiria en una mena de qüestió de confiança coincidint amb la recta final del seu mandat.
Amb l’activació de la tramitació dels Pressupostos, el Gobierno guanya temps en un moment especialment crític pels casos judicials que l’assetgen. En l’improbable cas que els Comptes tiressin endavant, es posaria el colofó a la legislatura i es consumaria amb l’oxigen necessari. En cas que decaiguin, Sánchez hauria exhibit un programa electoral amb el qual presentar-se a la reelecció.
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