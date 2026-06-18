Setge judicial al PSOE
Sánchez demana esperar els aclariments de Zapatero sobre les joies i justifica que "l’Espanya del 2007 no és la del 2026"
El cap de l’Executiu reconeix que ha parlat amb l’expresident "durant tots aquests dies" per traslladar-li el seu suport i el respecte a la seva presumpció d’innocència. Aquest mateix dijous, Zapatero li ha transmès que està "tranquil"
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, manté la seva confiança en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero i fins i tot ha traslladat la seva "solidaritat i empatia" a les seves filles i la seva família després de la decisió del jutge aquest dijous d’imputar-les en la investigació del cas Plus Ultra. En declaracions als mitjans després de la seva arribada aquesta tarda a Brussel·les per participar en la reunió del Consell Europeu, el cap de l’Executiu s’ha remès al comunicat emès per l’expresident després de la seva declaració davant el jutge per mostrar el seu desig que "tot es pugui aclarir i proclamar el que ell defensa i que és la seva innocència".
El cap de l’Executiu ha parlat aquest mateix dijous amb Zapatero i ha assegurat que està "tranquil" i que continuarà donant explicacions. Sobre les joies confiscades al seu despatx i taxades en 1,3 milions d’euros, ha argumentat que tots els presidents reben regals de mandataris d’altres països "en reconeixement i amistat" amb Espanya. Així mateix, va justificar que "l’Espanya del 2007 no és la del 2026". Es recolza així en el fet que, com s’ha traslladat des de l’entorn de l’expresident, les joies serien un regal per part de l’Aràbia Saudita en un viatge a Espanya del ja mort rei Abdalá bin Abdulaziz.
"Afortunadament, s’ha legislat i regulat", va apuntar a continuació per fer una crida a "esperar a veure els seus aclariments sobre això". Des de l’entorn de Rodríguez Zapatero van explicar a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que els collarets, anells i braçalets de més valor en l’aixovar trobat a Zapatero mai van ser taxats per ell ni per la seva família, per la qual cosa desconeixien quin valor podien tenir. Assumeixen que aquest tipus de presents respon a un temps diferent i a uns usos socials molt diferents, que circumscriuen a la cultura saudita.
Els regals institucionals s’entregaven en caixes institucionals i Rodríguez Zapatero les hauria dipositat a la mateixa caixa forta on ja guardava les joies de l’àvia de la seva esposa, Sonsoles Espinosa, de molt menys valor. Algunes de les joies, segons l’informe de la UDEF, estaven en una "bossa amb la inscripció Presidència del Govern".
Sánchez s’ha mostrat "completament d’acord" amb les paraules de l’expresident a través d’un comunicat en què va proclamar la seva innocència, va demanar confiança i respecte a l’acció de la justícia. Com a president del Govern i secretari general del PSOE, va concloure que Zapatero "compta amb el suport, l’empatia i el suport" de la seva organització.
El president del Govern ha dit que ha mantingut contacte amb Zapatero "durant tots aquests dies" per traslladar-li el seu suport i el respecte a la seva presumpció d’innocència. En aquest punt hi ha incidit especialment, insistint que "quan es parla de respectar l’Estat de dret", també ho és respectar "el dret a la presumpció d’innocència".
Una presumpció d’innocència que ha volgut estendre tant a la seva família com a "algunes treballadores que pertanyen al PSOE i, desgraciadament, també estan immerses" en aquesta causa. A més de les filles de Zapatero, el jutge també ha imputat la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
Després de la declaració de Zapatero davant el jutge aquest dimecres, al Govern van reforçar la confiança en la seva innocència. Es van remetre a les seves explicacions i van respirar davant el rebuig del jutge a adoptar mesures cautelars, com havia demanat la Fiscalia i les acusacions populars. Un realineament que van justificar, a més, pel fet que hagi donat accés universal al jutge perquè busqui en qualsevol territori del món comptes o propietats.
Al PSOE també van intentar rebaixar aquest dijous la decisió del jutge José Luis Calama d’ampliar la investigació imputant les filles de Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, i la seva secretària. Un pas que van emmarcar com a "previsible". Argumenten que es tracta d’una cosa que era sobre la taula des del primer dia i que, per tant, no altera les seves posicions.
La decisió d’estendre les imputacions es va prendre a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit va demanar a Calama que prengués declaració a les filles i a la secretària de l’expresident del Govern en qualitat d’investigades.
El jutge ha recordat, a més, que en la interlocutòria del passat 18 de maig es van acordar una sèrie d’entrades i escorcolls, entre ells a la mercantil Whathefav, de la qual totes dues són administradores solidàries. En aquest sentit, argumenta que tant Alba com Laura són administradores formals d’aquesta mercantil, l’operativa de la qual apareix vinculada a l’entramat investigat, cosa que determina, per si mateixa, la procedència de la seva citació en qualitat d’investigades.
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