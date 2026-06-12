Cas Zapatero
Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx
Els joiers les taxen en aproximadament 1,3 milions d’euros
Cristina Gallardo | Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat obrir una peça separada del cas Plus Ultra per investigar José Luis Rodríguez Zapatero per un delicte fiscal i un de contraban en relació amb les joies trobades en el registre practicat el passat 19 de maig a la seva oficina del madrileny carrer de Ferraz, l’origen de les quals "en aquests moments no està justificat" i el valor de les quals ha estat taxat de forma preliminar en 1.323.915 euros.
En una interlocutòria donada a conèixer aquest divendres, el magistrat acorda comunicar la imputació a Rodríguez Zapatero sobre aquest nou assumpte perquè pugui exercir el seu dret de defensa, mentre assenyala la declaració per aquests fets per al mateix dia en què ja estava citat a la peça principal del denominat cas Plus Ultra, és a dir, els pròxims 17 i 18 de juny.
El jutge indica que, un cop rebuda la taxació preliminar i sense perjudici d’una prova pericial posterior que inclogui altres dades analítiques d’interès, la possessió de béns de luxe d’elevat valor, unida a l’absència de traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició, constitueix "un indici objectiu i racional de la possible existència d’una defraudació tributària rellevant, en tant que l’adquisició de joies del valor indicat genera necessàriament obligacions fiscals, ja sigui en concepte d’IVA, impost sobre transmissions patrimonials, impost sobre successions i donacions, i IRPF, segons la naturalesa del negoci jurídic".
Obligacions fiscals
Per al magistrat, la possible falta d’acreditació sobre l’adquisició de les joies intervingudes podria facultar l’Agència Tributària per imputar un guany patrimonial no justificat en l’IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, amb l’aplicació d’un tipus marginal al voltant del 46%.
D’aquesta manera, afegeix, la inexistència de declaració o pagament de qualsevol d’aquests tributs permet inferir la possible existència d’una quota defraudada superior al llindar típic, que se situa en 120.000 euros. Per tot plegat, aquests fets, indiciàriament, segons el jutge, poden ser constitutius d’un delicte contra la Hisenda Pública.
A més, Calama argumenta que l’actuació de Rodríguez Zapatero també podria encaixar en un delicte de contraban "en la mesura que la introducció, tinença o circulació en territori nacional de joies el valor global de les quals ascendeix a aproximadament 1.323.915 euros, sense acreditació del pagament dels drets aranzelaris, impostos especials o tributs associats a la seva importació, constitueix un indici objectiu que aquests béns haurien pogut accedir al territori duaner de la Unió Europea eludint els controls i les obligacions fiscals exigibles".
El magistrat afegeix que l’absència de documentació duanera, de factures d’importació o de qualsevol justificant de despatx de duanes impedeix descartar que les joies haguessin estat introduïdes a Espanya al marge dels procediments de control duaner, superant àmpliament el llindar quantitatiu de 150.000 euros previst per a la tipicitat penal.
Explica que l’investigat disposa de l’ocasió processal adequada per oferir les explicacions que consideri pertinents i aportar la documentació que "pogués dissipar la il·licitud indiciària de la possessió dels efectes intervinguts, sigui acreditant-ne l'adquisició lícita o la correcta importació".
Peça separada
La interlocutòria assenyala que l’aparició d’aquests fets autònoms respecte de la peça principal, que se segueix per delictes de tràfic d’influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal, entre d’altres, exigeix tramitar-los en una peça separada en línia amb la jurisprudència del Tribunal Suprem per evitar la complexitat innecessària i l’anomenada "elefantiasi processal" que el legislador ha volgut corregir.
Per al jutge, existeixen elements suficients per investigar tot allò relacionat amb les joies del cas Plus Ultra en una investigació autònoma, sense perjudici de les diligències que es puguin acordar per determinar-ne l’origen i l’eventual rellevància penal.
El portaveu de Zapatero demana perdó "per haver induït a error" sobre les joies trobades, que va dir que valien entre 30.000 i 50.000 euros.
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Els joiers taxen en aproximadament 1,3 milions d’euros el centenar de joies confiscades al despatx de Zapatero.
Considera que els fets relatius a la intervenció de les joies de Zapatero presenten naturalesa, estructura i possibles responsables diferents dels investigats en la causa principal, ja que aquests fets, inicialment i indiciàriament, apareixerien vinculats únicament a José Luis Rodríguez Zapatero. Per tot plegat, és procedent incorporar en aquesta peça la documentació i els efectes intervinguts i posar en coneixement de l’investigat aquesta nova imputació amb la finalitat que pugui exercir el dret de defensa en relació amb aquests nous fets.
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