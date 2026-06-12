Visita del Papa Lleó XIV
Una incidència tècnica retarda la sortida de l’avió del papa de l’aeroport de Tenerife
EFE
Una incidència en el sistema tècnic ha deixat aturat momentàniament a la pista l’avió en què el papa havia de viatjar de les Canàries a Roma, motiu pel qual el pontífex ha tornat a la terminal de l’aeroport de Tenerife Nord acompanyat del rei, que havia pujat a l’aparell.
L’avió havia d’enlairar-se a les 15.20 hores, hora local, però ja acumulava una hora de retard pels últims actes.
Un cop embarcats, el comandant de l’Airbus 320 d’Iberia ha informat els passatgers que hi havia una incidència tècnica que s’intentaria resoldre i que, segons els organitzadors del viatge, requeriria una mitja hora.
L’aparell està sent remolcat per col·locar-lo contra el vent, és a dir, per girar-lo, "per intentar una nova posada en marxa del motor, ja que la fallada s’ha pogut produir pel vent de cua. Farem aquest intent i, si és satisfactori, podrem iniciar el nostre vol", ha indicat el comandant als passatgers.
El rei Felip VI, que havia tornat a la terminal després d’acomiadar el papa a peu de pista, ha tornat a l’avió. Després, tots dos han baixat i han tornat junts a la terminal de l’aeroport conversant i amb un gest relaxat.
També han baixat de l’avió alguns dels cardenals que acompanyen el papa en el seu viatge, com el secretari d’Estat vaticà, Pietro Parolin, i el cardenal espanyol Ángel Fernández Artime.
Mentrestant, els assistents del vol estan servint aigua als periodistes i a la resta del seguici del Vaticà que continua dins l’aparell.
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Fracàs
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La recerca del menor desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí per terra, mar i aire
- Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament