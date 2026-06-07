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Junts nega "cap mena de contacte" amb el PP per una moció de censura: "Això denota que no s'ho prenen seriosament"

Turull acusa Sánchez de "generar combustible per a la ultradreta" governant "a cop de decret"

Jordi Turull, secretari general de JUnts, en un moment de la seva intervenció.

Jordi Turull, secretari general de JUnts, en un moment de la seva intervenció. / ACN

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ACN

Barcelona

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat "cap mena de contacte" amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. "No hi ha hagut cap tipus de contacte. Per això ens sorprèn. Com pretenen que amb totes les burrades que han dit sobre nosaltres, quan fan una oferta com aquesta, els votem perquè sí? Això denota que no s'ho estan prenent seriosament", ha assenyalat Turull en una entrevista a 'La Vanguardia'. "El primer que ha de fer (Feijóo) és demanar una reunió i no parlar als mitjans", ha continuat el secretari general de Junts, que també ha acusat Sánchez de no parar de "generar combustible per a la ultradreta" governant "a cop de decret" i "d'esquena a un Parlament on no té majoria".

"També per les polítiques de postureig i per atacar un tipus de corrupció i defensar-ne una altra per acció o omissió. Això no dona més de si", ha lamentat Turull, que igualment ha carregat contra l'anunci del president espanyol d'uns pressupostos per al 2027. "Quantes vegades ha dit que hi haurà pressupostos? El primer que ha de fer és complir els que té aprovats", ha etzibat el secretari general de Junts. "Entre el que diuen que faran i el que acaben fent hi ha una distància abismal i qui més pateix això és Catalunya. És una fugida endavant i una cortina de fum", ha valorat Turull, que ha tancat la porta a una possible negociació amb el PSOE. "Per a nosaltres ja no hi ha prou pastanaga amb totes les bastonades que ens han clavat", ha conclòs el secretari general de Junts.

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