El Papa arriba a l'aeroport de Madrid-Barajas per iniciar el seu viatge de sis dies a Espanya
El pontífex, rebut a peu de pista per Sánchez i els reis, es dirigeix després al Palau Reial
Miquel Vera Ligero (ACN)
El papa Lleó XIV ha arribat aquest dissabte a les 10.34 del matí a l’aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les vuit del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. També hi viatjaven alguns periodistes catalans, als quals el Papa ha explicat que ha après a dir "bon dia". En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs, i visitarà un centre d’acollida de Càritas per a persones sense llar.
Lleó XIV ha entrat a Madrid per l’anomenada terminal d’Estat, un espai reservat per a autoritats que l’ha rebut amb una catifa vermella, membres uniformats de la Guàrdia Reial i diversos màstils amb banderes d’Espanya i del Vaticà. Després d’aterrar, el vol d’ITA que portava el màxim responsable de l’Església catòlica ha col·locat unes banderes d’Espanya i del Vaticà a les finestres de la cabina. Ja a terra, el papa ha saludat un grup de famílies amb nens que portaven pancartes i banderes i que li han regalat una imatge de la Verge entre crits de "Visca el Papa".
La comitiva de benvinguda al pontífex estava formada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha arribat a l’aeroport de la capital espanyola a les 10 del matí, i pels reis, que ho han fet un quart d’hora més tard. A la terminal els esperaven la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el ministre Félix Bolaños, i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, entre altres autoritats religioses, civils i militars.
El Papa ha après a dir "bon dia" en català
Durant el vol que l’ha portat fins a Madrid, Lleó XIV ha explicat als periodistes que ha après a dir "bon dia" en català, idioma que ha promès que utilitzarà durant la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha detallat el pontífex a preguntes de RAC1 durant una conversa informal amb periodistes. El Papa no ha especificat quan ni on parlarà la llengua, però ha deixat clar que ho farà en alguna de les intervencions públiques. "No us preocupeu, que parlaré català", ha confirmat el pontífex abans d’arribar a l’Aeroport de Barajas.
Sis dies i tres parades
L’aterratge del papa Lleó XIV aquest dissabte a Madrid posa en marxa un itinerari de sis dies i 2.500 quilòmetres que tindrà un alt contingut polític, religiós i simbòlic. El pontífex ha triat Espanya com a destinació del seu quart viatge, el primer a un gran país de majoria catòlica, i hi arriba en un moment marcat pels xocs amb el president dels Estats Units, Donald Trump, per qüestions com la guerra a l’Orient Mitjà o la gestió de la migració. Són assumptes en què el pontífex apareix plenament alineat amb el govern espanyol, que s’ha bolcat amb la visita. Durant el viatge, el Papa visitarà Montserrat i la Sagrada Família, es trobarà amb migrants de la ruta migratòria canària i parlarà al Congrés, un esdeveniment inèdit.
En el cas de Madrid, els preparatius s’han prolongat fins a aquesta mateixa nit, quan alguns operaris seguien muntant els escenaris instal·lats en zones com la plaça de Cibeles. A la capital espanyola, l’agenda estarà marcada pels actes institucionals i polítics, com la recepció amb els reis, la trobada amb Pedro Sánchez i el discurs al Congrés, el primer en un parlament durant el pontificat de Lleó XIV. En paral·lel, també destacaran les celebracions religioses de caràcter més tradicional, com la missa i la processó de Corpus Christi i la trobada amb l’episcopat espanyol.
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