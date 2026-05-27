Per ordre del jutge Pedraz
L’UCO acudeix a la seu del PSOE per ordre del jutge Pedraz pel cas SEPI
Els agents han portat un requeriment a la gerència del partit del qual estan pendents el desenvolupament d’altres accions per ordre de l’Audiència Nacional en altres punts d’Espanya
Feijóo parla d’una situació «agònica» pel registre de l’UCO a Ferraz i torna a instar els socis a trencar amb Sánchez
Juan José Fernández
Agents de la Unitat Central Operativa(UCO) de la Guàrdia Civil es troben des de primera hora d’aquest dimecres a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz per entregar un requeriment d’informació en relació amb el cas SEPI en què s’investiguen presumptes irregularitats en adjudicacions de l’empresa pública, han confirmat a El Periódico, del mateix gurp editorial que l'EMPORDÀ, fonts pròximes a la investigació.
L’entrega del requeriment enviat pel Jutjat Central d’Instrucció número 5 s’ha adreçat «als responsables de gerència» de partit. No obstant, les mateixes fonts assenyalen que estan pendents altres accions per ordre del jutjat en altres punts d’Espanya, però no són simultànies i la seva naturalesa depèn del resultat d’aquesta primera entrega a Ferraz.
El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional investiga en el cas SEPI l’exmilitant socialista Leire Díez; l’empresari basc Antxon Alonso –‘soci’ a l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán– i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero per una presumpta trama d’adjudicacions irregulars d’obra pública.
L’exmilitant socialista Leire Díez té oberta una altra causa als jutjats madrilenys de la plaça de Castilla per presumptament haver intentat desprestigiar el cap de l’UCO, el tinent coronel Antonio Balas, i diversos fiscals Anticorrupció, entre els quals, el seu cap, Alejandro Luzón, per presumptament investigar el PSOE.
El cas SEPI, que es troba sota secret, li va correspondre per repartiment després que el titular del Jutjat d’Instrucció número 6, Antonio Piña, l’assumís inicialment per estar de guàrdia en el moment de les seves detencions. Pedraz ja instrueix un altre assumpte de pes la investigació del qual ha transcendit els últims mesos, el de frau d’hidrocarburs en què està imputat el comissionista del cas Koldo Víctor d’Aldama.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
- L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta