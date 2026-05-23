Una manifestació contra Sánchez aplega 40.000 persones a Madrid i acaba amb tres detinguts i set policies ferits lleus

La marxa ha comptat amb dirigents de Vox encapçalats per Abascal i diversos diputats i senadors del PP

Una manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu ha aplegat 40.000 persones a Madrid, segons la delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid. Segons la mateixa font, la marxa, que ha recorregut el centre de la capital de l'Estat, ha acabat amb tres detinguts i set policies ferits lleus. La dreta espanyola ha donat suport a l'esdeveniment, ja que el president de Vox, Santiago Abascal, hi ha assistit, així com diversos diputats i senadors del PP encapçalats per la portaveu popular al Senat, Alicia García. El lema de la manifestació era 'Marxa per la dignitat: Sánchez dimissió ja".

En declaracions als mitjans de comunicació, Abascal ha expressat que han demanat a l'Audiència Nacional "que Zapatero entri a presó provisional", i "la declaració com a testimonis tant de Pedro Sánchez com la resta de membres del Consell de Ministres que van participar de la decisió del rescat de Plus Ultra". Vox és una de les acusacions particulars del cas que esquitxa l'expresident del govern espanyol. Abascal també ha dit que "Espanya està segrestada per una màfia corrupta".

La senadora popular Alicia García, també als mitjans, ha repassat els casos de corrupció que afecten a excàrrecs socialistes i ha dit que sense Sánchez, "res hauria estat possible". A més, ha acusat a l'executiu encapçalat pel PSOE "d'autoritarisme" i d'estar tacat per la "corrupció".

