El PP revalidaria la majoria absoluta a Andalusia i el PSOE empitjoraria resultats, segons el sondeig de Canal Sur
L’enquesta atorga entre 13 i 15 diputats a Vox, entre 5 i 6 a Por Andalucía i entre 4 i 5 a Adelante Andalucía
ACN
El PP revalidaria la majoria absoluta a Andalusia amb un resultat d’entre 56 i 59 escons, segons el sondeig que ha fet públic Canal Sur passades les vuit del vespre, un cop han tancat els col·legis electorals. La majoria absoluta està situada en els 55 escons i en les eleccions del 2022, el popular Juanma Moreno va obtenir-ne 58. Per la seva banda, el sondeig atorga a la candidatura del PSOE, encapçalada per María Jesús Montero, el seu pitjor resultat històric en unes eleccions andaluses, amb una forquilla d’entre 26 i 29 escons, per sota dels 30 que tenia fins ara. L’enquesta atorga entre 13 i 15 diputats a Vox, en la línia dels 14 que tenia fins ara.
Pel que fa a Por Andalucía, el sondeig de Canal Sur li atorga entre 5 i 6 escons, mantenint els cinc actuals i millorant-ne un. Finalment, Andelante Andalucía n’obtindria entre 4 i 5, millorant els dos que té actualment al parlament andalús.
L’última dada de participació, la de les sis de la tarda, s’ha enfilat fins al 52,16%, 7,6 punts més que el 2022.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- La Fundació Art&Paraula recupera un oliverar a Espolla i el transforma en una biblioteca lliure i de muntanya
- Grison i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar