Balisa V-16
La DGT confirma la data de finalització de l'ús de la balisa V-16: el dispositiu homologat té data de caducitat
Aquest dispositiu, que es col·loca sobre el capó en cas d'avaria, ha de tenir una autonomia mínima de 18 mesos en repòs i garantir 30 minuts de funcionament continu, segons indica la DGT
Xavi Espinosa
Des de l'1 de gener, la balisa V-16 ha substituït definitivament els triangles d'emergència. En cas d'avaria, s'ha de col·locar sobre el capó per senyalitzar el vehicle sense necessitat que el conductor surti a la calçada, fet que redueix notablement el risc d'atropellament.
La DGT recorda que aquest dispositiu integra a l'interior tots els elements necessaris per al seu funcionament, inclòs el sistema de comunicacions, sense dependre d'aplicacions mòbils ni de dispositius externs.
A més, les companyies telefòniques no cobraran cap quota per la connectivitat, ja que la legislació exigeix una disponibilitat mínima de 12 anys, el cost de la qual està inclòs en el preu de venda. La balisa incorpora una data de caducitat visible tant a l'envàs com en el mateix aparell, un detall que els usuaris han de revisar periòdicament.
No portar-la pot comportar multes de fins a 200 euros
"La balisa V16 funciona gràcies a una font d'alimentació interna que pot variar en funció del model adquirit. Alguns utilitzen piles alcalines no recarregables i altres porten bateries de liti recarregables per USB. En tots els casos, han de garantir un mínim de 30 minuts de funcionament continu després de l'activació. A més, tal com indica la normativa que la regula, han de tenir una autonomia mínima, en repòs, de 18 mesos", explica la DGT.
La DGT insisteix
La combinació de nous radars, més vigilància i la implantació definitiva de la balisa V-16 marcarà un abans i un després en la seguretat viària durant una de les èpoques amb més desplaçaments de l'any.
La DGT insisteix que aquest dispositiu no només millora la visibilitat del vehicle avariat, sinó que també protegeix el conductor, que ja no necessita caminar per la carretera per col·locar els triangles.
Amb aquestes mesures, Trànsit busca reforçar la prevenció i reduir els riscos en un període especialment sensible.
