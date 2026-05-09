Una jutgessa confirma el confinament obligatori dels espanyols a bord del vaixell amb el brot d'hantavirus
La magistrada veu la quarantena com a "necessària" i considera que preval l'interès general per sobre de l'individual
ACN
Una jutgessa ha ratificat que els espanyols del vaixell amb el brot d'hantavirus siguin traslladats a l'Hospital Central de la defensa Gómez Hulla de Madrid per fer-hi quarantena. La jutgessa considera la mesura "adequada, necessària i idònia" per controlar la malaltia i prevenir-ne l'expansió i el contagi. Alhora, apunta que el confinament hospitalari dels passatgers és una mesura "proporcionada" al risc "greu, imminent i extraordinari" que suposaria la propagació per contagi, especialment quan el temps d'aïllament fixat no pot considerar-se "excessiu". La magistrada indica que en una situació de "risc greu per a la salut" generada per l'hantavirus "resulta evident que ha de prevaldre l'interès general per sobre de l'individual".
D'acord amb la resolució, i atesa la naturalesa "urgent" de la ratificació de la mesura, es resol sense trasllat previ als possibles afectats. Es pot interposar recurs d'apel·lació. La jutgessa que signa la interlocutòria és la magistrada en funcions de guàrdia de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Madrid. La resolució respon a una petició presentada per l'Advocat de l'Estat en què es demanava l'autorització i ratificació judicial de les mesures adoptades pel govern espanyol.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- El Castell de Sant Ferran de Figueres dedica una exposició permanent a la gran voladura de 1939
- Landa, un nen de Figueres
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè