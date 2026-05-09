Investiguen 3 persones per 10 denúncies d'agressió sexual a menors en un creuer

Les presumptes víctimes, alumnes basques de quart d'ESO, asseguren que els van posar drogues a les begudes

Agent de la Guàrdia Civil

ACN

Barcelona

La Guàrdia Civil i l'Ertzaintza investiguen 3 persones per 10 denúncies d'agressió sexual a menors d'edat que haurien tingut lloc en un creuer en el marc d'un viatge de final de curs de quart d'ESO d'alumnes bascs. Segons ha avançat la televisió pública ETB, 8 de les denúncies s'han posat davant la Guàrdia Civil, i les altres dues davant l'Ertzaintza.

Fonts de la Guàrdia Civil han confirmat a l'ACN que tant les menors com els presumptes agressors van arribar amb el creuer a Barcelona el dia 1 de maig, i que un cop es va tenir coneixement de les denúncies va començar la investigació. La televisió basca ha indicat que les menors tenen entre 14 i 15 anys i que els investigats els haurien posat droga a la beguda abans de fer-los tocaments.

