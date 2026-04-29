Balisa V-16
Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: "No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció"
"No s'entén per què el Govern descarta l'opció que sigui el conductor qui decideixi incorporar la balisa V-16 al seu vehicle de manera voluntària o bé continuar utilitzant els clàssics triangles reflectors. Són raons de pes per suspendre l'obligatorietat d'aquesta mesura"
Manuel Riu
Vox ha registrat una esmena a la llei del PSOE per endurir les sancions per aparcar en places d’aparcament reservades a persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer opcional l’ús de les balises de presenyalització d’emergència V-16 i recuperar la vigència dels triangles.
En l’esmena, a la qual ha tingut accés Europa Press, Vox estableix que el senyal lluminós V-16 podrà utilitzar-se com a "alternativa" als triangles de presenyalització de perill, "sense que aquests perdin vigència després de l’1 de gener de 2026".
Així mateix, en cas d’aprovar-se aquesta esmena, "no serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció" de la Direcció General de Trànsit (DGT) ni la geolocalització dels dispositius. Els triangles, per la seva banda, "podran continuar utilitzant-se sense limitació temporal".
Vox es mostra a favor de "millorar" la seguretat viària dels espanyols amb "mesures contrastades i d’eficàcia degudament provada, tant a Espanya com a l’estranger, mitjançant estudis tècnics i forenses independents i concloents que acreditin la seva eficàcia en condicions reals de visibilitat complexa i climatologia adversa".
En aquest sentit, argumenta que "la balisa V-16 és obligatòria únicament a Espanya respecte als seus veïns europeus i la seva efectivitat a la carretera ha estat posada en dubte per afiliats d’entitats amb experiència en seguretat viària". "La mateixa Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha manifestat crítiques a la imposició d’aquesta nova normativa, inclinant-se per la complementarietat en lloc de l’obligatorietat", subratlla.
"No s’entén per què el Govern descarta l’opció que sigui el conductor qui decideixi incorporar la balisa V-16 al seu vehicle de forma voluntària o bé continuar utilitzant els clàssics triangles reflectants. Són raons de pes per suspendre l’obligatorietat d’aquesta mesura i, simultàniament, continuar investigant mesures més eficaces que contribueixin a la millora de la seguretat viària dels espanyols sense necessitat d’imposar-los càrregues addicionals a les famílies i empreses espanyoles", insisteix.
La Comissió Europea, per la seva banda, ha descartat que l’obligatorietat a Espanya de la balisa V16 connectada com a substitut del triangle d’emergència vulneri el dret comunitari i ha subratllat que la regulació d’aquests sistemes no està reglada a nivell de la UE, per la qual cosa correspon als Estats membre establir les seves pròpies normes en matèria de seguretat viària.
En resposta a tres iniciatives presentades a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu sobre la compatibilitat de les balises amb el dret europeu, un alt funcionari de l’Executiu comunitari ha sostingut que el Govern s’ha emparat en la prerrogativa que li concedeix el Conveni de Viena sobre el trànsit que els permet definir dispositius per garantir la seguretat viària.
"Avaluant el compliment amb la llei europea, és que no hi ha llei europea que cobreixi aquests dispositius. No s’ha infringit la legislació europea. Les autoritats espanyoles han recorregut a la prerrogativa que els concedeix el Conveni de Viena sobre el trànsit viari i que els permet definir un nou dispositiu", ha afirmat la Comissió.
Cal recordar que, ara mateix, no portar la balisa V16 connectada i homologada al vehicle suposa una infracció lleu amb multes de 80 euros (40 euros amb pagament immediat). Tot i que l’obligatorietat és total el 2026, ja s’estan imposant sancions i la no senyalització correcta d’una avaria pot elevar la multa fins als 200 euros.
