Tensió entre socis
Sánchez enalteix "els bons aliats que som de l’OTAN" davant l'interès dels EUA d'expulsar Espanya
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, va reaccionar aquest divendres des de Xipre a la intenció publicada pels Estats Units d’expulsar Espanya de l’OTAN. Després d’emparar-se en la defensa de la legalitat internacional, Sánchez va reivindicar "que som bons aliats de l’OTAN" i el compliment dels objectius i les capacitats fixats per l’Aliança per part d’Espanya. La despesa en defensa, amb la negativa d’Espanya de fixar-la en el 5% del PIB per quedar-se en el 2,1%, va ser l’origen dels xocs amb els EUA, que han anat redoblant les seves amenaces.
El cap de l’Executiu ha minimitzat l’envit de l’administració de Donald Trump en respondre que "no treballem sobre correus electrònics, sinó amb documents oficials i posicionaments, en aquest cas del Govern dels Estats Units", abans de participar en la segona jornada de treball de la cimera informal dels Vint-i-set que se celebra a Nicòsia. Es referia així a un correu intern del Pentàgon revelat per l’agència Reuters, on se suggereix la suspensió d’Espanya de l’OTAN.
El Tractat de l’Aliança no té mecanismes per forçar unilateralment l’expulsió d’un dels aliats. Segons el correu intern, la mesura tindria un efecte limitat per a les tropes dels EUA, però un impacte simbòlic significatiu per als països membres.
Més enllà de la despesa en defensa, les diferències amb els EUA s’han intensificat després que el Govern desautoritzés l’ús de les bases militars nord-americanes de Rota i Morón per a operacions relacionades amb la guerra de l’Iran. Una decisió que han seguit altres socis europeus i que Trump va desqualificar deixant-los fora dels països "amistosos".
La nota interna planteja també pressionar el Regne Unit revisant la posició estatunidenca sobre la reivindicació de Londres sobre les illes Malvines. El cap de l’Executiu, per contra, ha insistit a mostrar Espanya com un "aliat lleial".
Sánchez s’ha mantingut ferm en la seva posició del "no a la guerra" i ha replicat que, si bé "la posició del Govern d’Espanya és clara" en referència a l’"absoluta cooperació amb els socis", aquesta s’ha de produir dins del marc "de la legalitat". En declaracions als mitjans abans de reunir-se amb la resta dels Vint-i-set, el cap de l’Executiu ha volgut enviar a la ciutadania un missatge d’"absoluta tranquil·litat" davant l’última amenaça de Trump contra Espanya. Aquesta se suma a altres de prèvies, com la de tallar relacions comercials.
