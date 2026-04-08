Consell de Ministres
El Govern aprovarà al maig la llei que prohibeix als menors de 16 anys cedir la seva imatge a les xarxes socials
Protegirà les víctimes de delictes davant de les sèries de true crime
Restringirà l’ús de la IA amb finalitats comercials i la cessió d’imatges dels usuaris
Luis Ángel Sanz
El Consell de Ministres té previst aprovar el mes vinent de maig el projecte de llei que prohibirà als menors de 16 anys cedir la seva imatge a les xarxes socials i limitarà l’ús de la intel·ligència artificial (IA) amb finalitats comercials. Així ho ha anunciat el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, en la seva compareixença davant de la Comissió Constitucional del Congrés.
Es tracta del projecte de Llei Orgànica de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que elevarà a 16 anys l’edat per cedir la pròpia imatge a les xarxes socials i protegirà les víctimes davant de l’auge de l’anomenat true crime (sèries televisives sobre crims reals).
"Vull anunciar-los que, una vegada rebem els informes preceptius, al mes de maig, aprovarem al Consell de Ministres i remetrem al Parlament el projecte de Llei Orgànica de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que adapta una normativa que avui està caducada, la llei vigent des de l’any 1982", ha avançat el ministre aquest dimecres.
El ministre ha comès un lapsus i en la seva compareixença ha dit inicialment que la norma inclou "novetats ben importants en l’àmbit digital", com que "no es podrà prestar consentiment per ser a les xarxes socials per sota dels 16 anys". Posteriorment, fonts del Ministeri de Presidència han explicat que Bolaños ha confós en la seva intervenció la llei del Dret a l’Honor amb la de Protecció dels Menors en entorns digitals, que ja és al Congrés.
A més, Bolaños ha explicat que la norma pretén també protegir les víctimes de delictes davant dels anomenats true crime, unes sèries, ha afirmat, "que floreixen en el panorama televisiu" perquè "els autors d’aquests crims no puguin lucrar-se amb aquest delicte".
El projecte de llei "delimita perfectament" el consentiment per cedir la nostra imatge a les xarxes socials de manera que la imatge de les persones que es pengi en una xarxa no podrà ser reproduïda en altres o per tercers sense permís exprés de qui va fer pública la imatge.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per obligar a recol·locar el paviment de llambordes