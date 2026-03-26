Aritmètica parlamentària
PP, PSOE i Junts aproven definitivament la llei contra la multireincidència
La norma endureix el Codi Penal i eleva les penes davant la reiteració de petits furts, sense importar el valor del que s'ha sostret
Miguel Ángel Rodríguez
La Llei contra la Multireincidència ja és una realitat. El Congrés ha donat el vistiplau al text que endureix el Codi Penal per tractar de posar fre a aquest fenomen establint penes de presó per a aquelles persones que reincideixin en delictes de furt, sense importància del valor d'allò que s'ha sostret. El text, llargament reclamat per alcaldes catalans de tot color polític, ha tirat endavant amb el "sí" de PP, PSOE, Junts, PNV i UPN després que la Cambra Baixa hagi admès un parell d'esmenes de les tramitades al Senat.
Igual que va passar fa poc més d'un mes, el debat al Congrés ha estat tens, amb les formacions de la dreta defensant la necessitat de la norma per frenar aquelles persones que acumulen desenes de detencions per petits furts i els partits d'esquerres —a excepció del PSOE— criticant el "punitivisme" del text. "Aquesta llei és necessària perquè la realitat no desapareix per molt que vostès desitgin ignorar-la", ha estat la resposta que els ha donat a aquests últims la diputada de Junts Marta Madrenas.
Els de Carles Puigdemont van ser els qui van registrar la proposició de llei al Congrés, després d'haver-la treballat amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, a principis de 2024. No va ser fins a finals de 2025 quan el PSOE es va obrir a negociar el text per tractar de reconstruir els ponts amb Junts, que setmanes abans havia donat per trencades les negociacions amb el Govern. Així, al desembre, els socialistes van encarrilar un pacte amb Junts, però també amb el PP. L'acord es va materialitzar al febrer, quan PP, PSOE, Vox, Junts, PNV i UPN van donar el primer vistiplau a la norma.
Posicions trobades
Aquests mateixos partits han defensat aquest dijous el text definitiu. Madrenas ha dit que es tracta d'una "norma rigorosa, ponderada i respectuosa amb els drets fonamentals" que busca posar fre a la multireincidència. A més, ha negat que tingui un "tuf racista", ja que "no diu res de l'origen de ningú". Unes paraules que coincideixen, en part, amb les defensades pel diputat del PSOE Paco Aranda: "Fa dos mesos vam arribar a la conclusió que era una bona llei i avui estem molt a prop de tenir una eina útil per lluitar contra aquest fenomen". I, també, ha demanat no entrar "en els discursos racistes i xenòfobs de l'extrema dreta".
Les declaracions del diputat socialista han agafat per sorpresa la parlamentària del PP María Jesús Moro. "Benvingut al club, quin entusiasme, amb tot el que ha bloquejat el seu grup una llei com aquesta", li ha dit, abans de defensar una norma "necessària". A més, ha criticat que el Govern hagi suprimit dues esmenes aprovades al Senat en suposar un augment pressupostari: una plantejava un increment de fiscals i una altra tractava de frenar la regularització de migrants. "És almenys una bona llei", ha resumit la seva posició el diputat de Vox, Carlos Flores Juberías, tot i que han acabat votant en contra en ser rebutjades les seves esmenes.
Al davant, el coportaveu de Sumar al Congrés, Enrique Santiago, ha defensat que la llei no acabarà amb els furts, sinó que multiplicarà la població penitenciària i ha retret als socialistes que vagin a donar suport al text. "Peu a la paret en defensa dels valors democràtics i ni un pas enrere", ha demanat davant les exigències de l'extrema dreta. També s'ha mostrat en contra ERC, sostenint que la llei només respon al "relat" que ha estès Junts. Així i tot, s'abstindran per la pressió dels seus alcaldes. La més contundent ha estat la diputada de Podemos Martina Velarde, que ha dit que es tracta d'un "gir reaccionari en la política criminal" impulsat per Junts "en la seva disputa amb Aliança Catalana".
La reforma legislativa
La norma canvia el paradigma dels delictes de furt. Amb el nou text, aquells que hagin estat condemnats per tres delictes i almenys una de les vegades per un delicte lleu, seran condemnats a entre 6 i 18 mesos. S'elimina el requisit actual que el valor d'allò que s'ha furtat sumi 400 euros. A més, quan "els objectes sostrets siguin telèfons mòbils" la pena agreujada serà d'1 a 3 anys de presó, quedant-ne exclosos els que estiguin exposats per a la venda a les botigues.
D'altra banda, el text habilita les entitats locals i els ens pertanyents al sector públic local a exercir l'acció penal pels delictes de furt. També es reforma el Codi Penal per establir que en els delictes recollits a l'article 57, entre els quals hi ha els d'homicidi, avortament, lesions o contra la llibertat, el jutge podrà imposar mesures cautelars per residir o acudir a un determinat lloc, barri, municipi, província o una altra entitat local, o comunitat autònoma.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa